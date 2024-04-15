Кимаковский: Потенциальные союзники ВСУ ликвидированы в Сирии

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Ввод российских войск в Сирию в 2015 году и начало специальной военной операций (СВО) позволили разгромить большую часть вооруженных сил, которые могли бы воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Путилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
«Многие критиковали нашего главнокомандующего за то, что мы отправили в достаточно сложный для России период наш ограниченный контингент в Сирию. А ведь в Сирии по большому счету мы выбили большое количество боевиков, которые могли оказаться в зоне специальной военной операции», – подчеркнул он.
По словам Кимаковского, с точки зрения российских властей, все оценивалось глобально. В результате они нанесли непоправимый ущерб сирийским вооруженным силам.
«Они сегодня если и могут действовать, то достаточно небольшими группами», – добавил советник главы ДНР.
Ранее сообщалось, что, по словам Кимаковского, на бывших позициях ВСУ ДНР обнаружили церковные координаты. По его мнению, украинским силам было поручено уничтожить остатки православной церкви в регионе, а «западные кураторы были привлечены по примеру того, что произошло в Сирии».
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Александр Климов