В российском регионе оторвалась льдина с 20 рыбаками

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Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков, дрейфовавших на льдине от берега озера Изменчивое на юге Сахалина, сообщается об инциденте в Telegram-канале ведомства.
По данным министерства, в результате инцидента никто не пострадал. В МЧС заявили, что рыбаки находились на дрейфе чуть более часа.
5 апреля около 30 рыбаков в Ивановской области были унесены течением Волги, находясь на льдине. В Санкт-Петербурге 35 рыбаков также были унесены в Финский залив на льдине. Спасатели вернули всех на сушу, никто из рыбаков не пострадал.
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