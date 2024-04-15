Российские FPV-дроны «Пиранья» оснастили искусственным интеллектом

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Симбирское конструкторское бюро (СКБ) добавило искусственный интеллект (ИИ) в камеры российского FVP-дрона «Пиранья» для повышения качества работы операторов в ночных условиях, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам разработчиков, камера с модулем ИИ может делать снимки в инфракрасном спектре в условиях нулевой освещенности и преобразовывать их в читаемые черно-белые изображения для передачи по радиоканалам.
Ранее сообщалось, что разработчики FPV-дрона Piranha создали систему связи, защищенную от помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) путем изменения частотного диапазона.
В начале апреля СКБ сообщало, что в Ульяновской области производится 300 FPV-дронов «Пиранья» в сутки.
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Ранее сообщалось, что разработчики FPV-дрона Piranha создали систему связи, защищенную от помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) путем изменения частотного диапазона.
В начале апреля СКБ сообщало, что в Ульяновской области производится 300 FPV-дронов «Пиранья» в сутки.
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Александр Климов