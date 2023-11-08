Кирби допустил изменение расстановки сил США в Европе

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Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США могут изменить в Европе расстановку своих после того, как Вашингтон приостановит выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом пишет ТАСС.
«Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня», — цитирует агентство слова представителя американских властей.
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