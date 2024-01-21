КНДР высоко оценила роль России в поддержании стабильности и баланса в мире

Фото: iStock/Andrea Nicolini
В заявлении МИД КНДР, опубликованного по итогам визита министра Цой Сон Хи в Россию, говорится, что Северная Корея высоко оценила роль Российской Федерации в поддержание баланса и стратегической стабильности в мире.
В публикации отмечается, что российский лидер Владимир Путин выразил глубокую признательность главе КНДР Ким Чен Ыну за приглашение в Пхеньян. Президент РФ добавил, что готов посетить Северную Корею в ближайшее время.
Читайте также:
КНДР провела испытания подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23»
В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop
Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею в конституции как врага номер один
Диана Аванесян