Киссинджер призывал не создавать независимую Палестину

Фото: сайт Кремля
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своём последнем в жизни интервью говорил не создавать независимую Палестину.
По его мнению, это не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению, пишет Politico.
Киссинджер заявил, что выбрал бы переговоры между арабским миром и Израилем, потому что не видит, чтобы прямые переговоры между сторонами были очень плодотворными.
Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
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Киссинджер заявил, что выбрал бы переговоры между арабским миром и Израилем, потому что не видит, чтобы прямые переговоры между сторонами были очень плодотворными.
«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств, в результате которого одна сторона будет полна решимости свергнуть Израиль», —заявил Киссинджер.По словам Киссинджера, сегодня необходимо более активное участие США, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.
Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
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Мария Фирсова