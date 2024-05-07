Китай и Франция выступили за создание независимой Палестины

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Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Главы государств призвали к возобновлению политического процесса решительным и необратимым образом, к конкретной реализации «решения о двух государствах» и созданию жизнеспособного, независимого, суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме», — отмечается в заявлении.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье для газеты Le Figaro заявил, что решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства. Главной причиной того, что «Палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос, он назвал недостаточно эффективное выполнение резолюций ООН. Китайский лидер отметил, что Пекин и Париж во многом согласны в этом вопросе и должны внести свой вклад в восстановление мира на Ближнем Востоке.
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