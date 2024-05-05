Стали известны итоги переговоров Израиля и ХАМАС

Фото: iStock/Racide
Переговоры между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа провалились. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Стороны встретились в Каире, чтобы обсудить прекращение огня в секторе Газа, но соглашение достигнуто не было. Новые переговоры начнутся в воскресенье 5 мая.
Ранее телеканал Al Hadath ранее сообщил, что ХАМАС готов освободить 30 заложников в рамках первого этапа переговоров с Израилем.
Читайте также:
Стало известно о многочисленных жертвах авиаудара Израиля по домам в Рафахе
Нетаньяху анонсировал болезненные удары Израиля по ХАМАС
ХАМАС желает видеть Россию гарантом безопасности для сектора Газа
Александр Климов