Китай начал создавать «железную армию»

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В Китае стартовала программа подготовки детей к военной службе, начиная с семи лет, с целью внедрения боевого духа и стандартов, необходимых для формирования «железной армии». Информация об этом поступила из Спортивного бюро Шанхая, сообщил американский телеканал Fox News.
«Китай начал подготовку детей к военной службе, придавая значительное внимание „боевому духу“ семилетних молодых граждан с целью формирования „железной армии“. Сотни молодых спортсменов будут „глубоко изучать“ стандарты и боевой дух военных», — сообщает телеканал, цитируя инициативу бюро.Эта программа обучения будет реализовываться в Шанхае. Главный тренер мужской гимнастической сборной Китая, выделяя эту инициативу в отчете Спортивного бюро, подчеркнул ее ценность для каждого жителя страны.
«Это — возможность, которую ценят все, независимо от возраста», — отметил он.Читайте также:
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