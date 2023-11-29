Политолог Блохин: «США пытаются сейчас спровоцировать Китай на резкие шаги»

Фото: istockphoto.com/TheaDesign
Политолога Константина Блохина заявил, что по мере усиления КНР всё больше стран региона, настроенных проамерикански, будут постепенно занимать прокитайскую позицию.
В связи с этим, считает эксперт, США именно сейчас стараются спровоцировать Китай на резкие действия, чтобы не допустить этого.
По мнению эксперта, вопрос Тайваня хоть и является для Пекина важным, но решать его силовым методом Китай не будет, а применит, скорее всего, экономические и политические рычаги притяжения острова к себе.
Читайте также:
Политолог Светов допустил выгоду США в конфликте КНР и Тайваня
Китаевед Островский раскрыл сроки начала войны Китая и Тайваня
Китайский политик Биньхуа: Независимость Тайваня означает войну
«Китай занимает выжидательную позицию, ему сейчас невыгодно идти на прямую конфронтацию с США. Время работает на Пекин — КНР с каждым годом становится сильнее, а США слабеют, поэтому американцы пытаются именно сейчас спровоцировать Китай на резкие шаги», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Блохин.
Читайте также:
Политолог Светов допустил выгоду США в конфликте КНР и Тайваня
Китаевед Островский раскрыл сроки начала войны Китая и Тайваня
Китайский политик Биньхуа: Независимость Тайваня означает войну
Мелисса Тимофеева