Глава офиса Зеленского Ермак рассказал подробности разговора с Сийярто

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что пообщался с главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто по телефону. Политики обсудили вероятность встречи Владимира Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом Ермак написал в своем телеграм-канале.
Ермак заявил, что он и Сийярто договорились определить удобную дату встречи. Кроме того, в ходе разговора они обсудили «прогресс Украины по пути европейской интеграции».
Ранее отвечающий за международные связи и коммуникацию госсекретарь Украины Золтан Ковач заявил, что Венгрия не собирается участвовать во внутриполитических разборках в стране.
Также недавно политолог Франсуа Асселино, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в изменении позиции касаемо членства Украины в Европейском союзе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак