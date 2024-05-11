Китай нашел неожиданного союзника в борьбе с США

Фото: iStock/TheaDesign
Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнеров Китая в противостоянии с США. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, Будапешт теперь является членом того, что «Си Цзиньпин называет «кругом друзей» Пекина». Укрепление связей между двумя государствами позволит Венгрии претендовать на дипломатическую и инвестиционную поддержку КНР.
Уточняется, что углубление отношений несет в себе геополитический посыл.
Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Будапешт рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. По словам лидера Китая, страны бросили вызов силовой политике в условиях нестабильного международного положения.
Читайте также:
Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта
Си Цзиньпин: Китай не забудет о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде
МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике
Уточняется, что углубление отношений несет в себе геополитический посыл.
Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Будапешт рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. По словам лидера Китая, страны бросили вызов силовой политике в условиях нестабильного международного положения.
Читайте также:
Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта
Си Цзиньпин: Китай не забудет о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде
МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике
Екатерина Коршунова