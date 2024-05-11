МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике

Фото: iStock/iDymax
РФ не бросит своих соотечественников в беде, так что российские посольства в прибалтийских странах продолжат свою деятельность в штатном режиме. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, передает ТАСС.
Беляев отметил, что на сегодняшний день в Латвии и Эстонии проживает большое количество русскоговорящих жителей, некоторые из которых остаются гражданами России. По словам политика, РФ будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично.
Беляев добавил, что уровень дипотношений с Прибалтикой понижен до временных поверенных в делах.
Ранее главы МИД прибалтийских республик утверждали, что Россия подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ситуация вблизи российской границы становится слишком неспокойной
Читайте также:
Главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении GPS
Медведев назвал Дэвида Кэмерона мутным британцем после его слов про Путина
Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
Беляев добавил, что уровень дипотношений с Прибалтикой понижен до временных поверенных в делах.
Ранее главы МИД прибалтийских республик утверждали, что Россия подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ситуация вблизи российской границы становится слишком неспокойной
Читайте также:
Главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении GPS
Медведев назвал Дэвида Кэмерона мутным британцем после его слов про Путина
Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
Екатерина Коршунова