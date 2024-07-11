Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран

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Китай призывает НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. Об этом говорится в заявлении миссии КНР при ЕС.
В заявлении миссии уточняется, что Азиатско-Тихоокеанский регион – является территорией мирного развития, «а не ареной для геополитических игр». Китай призвал Североатлантический альянс «знать свое место» и придерживаться оборонительной политики блока, не нарушая при этом мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.
Стоит отметить, что в итоговой декларации прошедшего саммита НАТО говорится, что члены блока призывают КНР к диалогу по снижению стратегических рисков. Однако при этом, по мнению государств-членов блока, Пекин продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности.
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.
Стоит отметить, что в итоговой декларации прошедшего саммита НАТО говорится, что члены блока призывают КНР к диалогу по снижению стратегических рисков. Однако при этом, по мнению государств-членов блока, Пекин продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности.
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Екатерина Коршунова