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Международный обозреватель Адам Галлахер заявил, что встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации, которая прошла в июне, говорит о растущем недовольстве политикой США в мире. Об этом информирует Newsweek.
По мнению обозревателя, эта встреча продемонстрировала, что американская политика вызывает отторжение у все большего количества государств. Галлахер подчеркнул, что встречи БРИКС отличаются от западных конференций тем, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга.
Журналист также выделил ключевую опасность для позиций Вашингтон. По его словам, это предлагаемая объединением дедолларизация. В прошлом месяце государства БРИКС выступили за широкое использование национальных валют в торговле.
Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны.
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Журналист также выделил ключевую опасность для позиций Вашингтон. По его словам, это предлагаемая объединением дедолларизация. В прошлом месяце государства БРИКС выступили за широкое использование национальных валют в торговле.
Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны.
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Екатерина Коршунова