Китай выявил множественные случаи шпионажа в космическом секторе

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Главное управление разведки (ГУР) Китая сообщило, что выявило множество случаев шпионажа в космической сфере за последние годы. Об этом сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на Министерство государственной безопасности КНР.
Отмечается, что удалось раскрыть многочисленные инциденты, связанные со шпионажем в аэрокосмической сфере, совершённые спецслужбами нескольких государств. Стране удалось не допустить утечки информации.
В ведомстве подчеркнули, что ряд стран воспринимают Китай как главного конкурента в космической сфере, поэтому всеми способами пытаются сдержать и подавить страну.
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