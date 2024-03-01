В военно-космической академии выявили преступную группу среди преподавателей

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В Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского арестовали четырех преподавателей, которые организовали преступную группу, занимающуюся созданием фиктивных мест среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР).
Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в Министерстве обороны, Группа из двух преподавателей, Артемия Павлова и Владимира Авдеева, и двух начальников кафедр военного вуза, Кирилла Цветкова и Андрея Назарова включили 82 «мертвые души» в контракты с оборонным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», записав их в соисполнителей проектов.
По данным следователей, во время махинаций преступная группа присвоила 8 444 444 рубля.
Следствие запросило суд избрать фигурантам дела меру пресечения в виде домашнего ареста до апреля. Помимо этого, им запрещено комментировать дело в СМИ, пользоваться интернетом и любыми средствами связи кроме связи с защитниками и следствием и вызов оперативных служб.
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Алина Юрчак