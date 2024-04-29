Кличко рассказал о безуспешных попытках увидеться с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после начала спецоперации пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно, сообщает медиагруппа Funke.
По его словам, он хотел лично пообщаться с главой государства, но не получилось.
Ранее мэр раскритиковал украинское правительство за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией. Кличко заявил, что украинский народ не удовлетворен мерами, принимаемыми властями страны.
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«Вероятно, у него есть другие дела», – сказал Кличко.
Ранее мэр раскритиковал украинское правительство за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией. Кличко заявил, что украинский народ не удовлетворен мерами, принимаемыми властями страны.
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Александр Климов