Кличко рассказал о безуспешных попытках увидеться с Зеленским

Кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн, которая баллотируется в президенты США в 2024 году, была задержана во время пропалестинской акции протеста в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, сообщается на странице политика в социальной сети X.