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Активное наступление российских войск может привести к тому, что Украина потеряет все свои города, кроме Киева, заявил полковник армии США в отставке Лоуренс Вилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский», – высказался эксперт.
Вилкерсон добавил, что при нынешних темпах боевых действий Российская Федерация может вскоре установить контроль над Одессой.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что многие батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются слушать приказы командующего Александра Сырского и президента Владимира Зеленского. По мнению экспертов, батальоны, разочаровавшиеся в политике президента Зеленского, представляют наибольшую угрозу.
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