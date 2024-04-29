Кличко подверг критике меры Киевы в рамках борьбы с коррупцией

Фото: РИА Новости/Стрингер
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал меры украинского правительства по борьбе с государственной коррупцией, охарактеризовав их как недостаточные, передает медиагрупп Funke.
По словам мэра, граждане не удовлетворены антикоррупционными мерами Украины.
Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку после обвинений в коррупции со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Его отставка будет рассмотрена на ближайшем заседании парламента.
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«У меня точно такое же мнение», – добавил он.
Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку после обвинений в коррупции со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Его отставка будет рассмотрена на ближайшем заседании парламента.
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Александр Климов