КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором

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КНДР с субботы, 8 июня, отправила в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором. Об этом сообщает агентство Ренхап.
Точное количество обнаруженных в воздухе воздушных объектов составляет 330. Отмечается, что более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи.
Согласно информации источника, остальные объекты, по всей видимости, не достигли государства.
Напомним, КНДР начиная с 14:00 по московскому времени 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. Небесные объекты были зарегистрированы в столичном регионе, в том числе в провинции Кенгидо. Шары с мусором со стороны Северной Кореи также отправлялись в конце мая этого года.
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Согласно информации источника, остальные объекты, по всей видимости, не достигли государства.
Напомним, КНДР начиная с 14:00 по московскому времени 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. Небесные объекты были зарегистрированы в столичном регионе, в том числе в провинции Кенгидо. Шары с мусором со стороны Северной Кореи также отправлялись в конце мая этого года.
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Екатерина Коршунова