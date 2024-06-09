КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором

Бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее участвовавший в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев, заявил, что администрация лидера страны Джо Байдена хочет организовать смену режима в России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.