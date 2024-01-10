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Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством

Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством — ЦТАК
10 января 2024, 03:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Республика Корея ведёт конфронтационную политику, в результате которой стала самым враждебным государством. Об этом пишет ЦТАК.

«Республика Корея долгое время, около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим», — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Он добавил, что Северная Корея «должна признать эту необратимую реальность» и реагировать надлежащим образом, в первую очередь уделив внимание укреплению сил обороны и сдерживания ядерной войны.

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#кндр
#южная корея
#ким чен ын
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Блинкен предостерег хуситов от продолжения обстрелов в Красном море
10 января 2024, 04:30

Фото: РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил йеменских мятижников-хуситов, что, в случае продолжения атак судов в Красном море, они столкнутся с определёнными последствиями.
«Я не буду здесь рассуждать о том, что может произойти в будущем. Мы просто хотим дать понять: если эти действия со стороны хуситов продолжатся, то они столкнутся с последствиями», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве.

Американский госсекретарь отметил, что в осуждении нападений хуситов на суда в Красном море к США присоединились более сорока стран. Кроме того, ряд стран также предупредили о последствиях, если подобные нападения будут продолжаться.

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#сша
#море
#блинкен
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Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора
Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора
10 января 2024, 03:47

Фото: iStock/tirc83

В свете ухудшения обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре Российское посольство в этой стране настоятельно рекомендовало избегать путешествий по её территории или посещения страны в настоящее время.
Посольство выразило сожаление по поводу жертв среди сотрудников полиции и гражданского населения, возникших в результате вооруженных столкновений преступных группировок и правоохранительных сил.

Однако на данный момент нет информации о пострадавших гражданах России. Дипломатическая миссия опубликовала подобное заявление в своем Telegram-канале, предостерегая ограничить путешествия и посещения Эквадора до улучшения обстановки в стране.

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#посольство
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В США заявили, что главные враги американцев сидят в Белом доме
Макгрегор: Американцам портит жизнь Белый дом, а не Россия и Китай
10 января 2024, 03:46

Фото: iStock/lucky-photographer

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х опубликовал пост, в котором указал на главных врагов американцев.
По его словам, гражданам США усложняют жизнь вовсе не Россия и Китай, а американское правительство.

«Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Москве или Пекине, а в Белом доме», — уверен Макгрегор.

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#белый дом
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Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в Эквадоре
МВД: Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в эквадоре
10 января 2024, 03:26

Фото: iStock/DC_Colombia

Власти Перу приняли решение отправить спецназ полиции к границе с Эквадором для усиления мер безопасности после того, как правительство Эквадора объявило в стране внутренний вооруженный конфликт и приказало ликвидировать преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч человек, сообщило министерство внутренних дел Перу.
«Министр внутренних дел Виктор Торрес Фалькон распорядился срочно направить силы Дирекции специальных операций национальной полиции для ужесточения безопасности в зоне приграничной линии с Эквадором», — гласит сообщение МВД Перу, опубликованное в блоге в социальной сети.
Ранее газета «Republica» сообщила, что президент Перу Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров «для немедленного принятия мер по предотвращению проникновения в Перу беглецов из тюрем».

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#мвд
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Свидетельница заявила, что Трамп не совершал насилие над детьми
Свидетельница по делу Эпстина: Трамп не был вовлечен в насилие над детьми
10 января 2024, 02:43

Фото: Сайт Кремля

Правозащитница Вирджиния Джуффре, страдавшая, по ее утверждениям, от действий известного финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп не являлся свидетелем или участником сексуального насилия над несовершеннолетними, как отражено в судебных документах по делу Эпстина.
По данным из документов, в 2016 году Джуффре во время дачи показаний были заданы вопросы о том, считает ли она, что Трамп был связан с предполагаемыми актами насилия над несовершеннолетними в доме финансиста.

«Я не думаю, что Дональд Трамп участвовал в этом... Я никогда не видела его в таких ситуациях или свидетельствовала о его участии в таких событиях. Что касается его присутствия в доме Эпстина, я лично не видела его там, поэтому не могу дать ответ», — говорится в показаниях Джуффре.
Также ее спросили о том, был ли бывший президент Билл Клинтон свидетелем подобных незаконных ситуаций в доме финансиста, на что она ответила утвердительно.

«Да, он был там в качестве свидетеля, поскольку знал мою роль в этом и посещал остров Джеффри... Во всех его домах висели фотографии обнаженных девушек, и Джеффри Эпстин не скрывал это» — сообщила Джуффре.
Эпстину было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что подразумевает до 40 лет тюрьмы, и в сговоре с целью привлечения к такой торговле, что может привести к пяти годам заключения. В начале июля 2019 года суд в Нью-Йорке решил оставить его под стражей без возможности выкупа. В конце июля Эпстина нашли в тюремной камере в бессознательном состоянии, позже он скончался. Из следствия стало известно, что он покончил жизнь самоубийством.

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В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды
В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды «Лос-Лобос»
10 января 2024, 02:30

Фото: iStock/sezer66

Hуководитель второй по величине преступной группировки Эквадора «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико сбежал из тюрьмы после вспыхнувших там беспорядков, сообщила служба исполнения наказаний SNAI.
«Утром 9 января в тюрьме Чимборасо № 1 произошли столкновения между заключенными, национальной полицией и персоналом тюрьмы. В результате этого инцидента заключенный Колон П., находившийся в тюрьме, смог ускользнуть вместе с другими заключенными», — говорится в сообщении SNAI в социальной сети.
Новые беспорядки в эквадорских тюрьмах произошли в ночь на понедельник в контексте действий властей по реорганизации пенитенциарной системы. В результате обысков в одной из тюрем стало известно о побеге другого опасного преступника Хосе Адольфо Вильямара, известного под кличкой «Фито», который руководит самой многочисленной бандой страны «Лос-Чонерос».

По информации от SNAI, после побега Колона Пико были задержаны 12 человек, которые совершили побег вместе с ним, однако сам лидеру удалось уйти. Полиция и армия находятся в поиске.

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«Завтра все рухнет»: В Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского
Политтехнолог Небоженко: Зеленский неправильно просит деньги у США
10 января 2024, 02:03

Фото: iStock/Andrii Atanov

Директор соцслужбы «Украинский барометр» Виктор Небоженко заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского ошибочно пытается добиться финансирования ошибочно пытается добиться финансирования с помощью пиар-акций. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до этого делал офис президента Украины, когда приезжали в США и говорили: «Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет», — поделился мнением специалист.

Небоженко добавил, что Киев ошибается, когда пытается презентовать запросы как «нечто уникальное». Он подчеркнул, что в Вашингтон регулярно приезжают главы различных государств и просят деньги, поэтому Зеленский для американцев не является исключением.

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#офис
#всу
#зеленский
#киев
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Восемь человек погибли при обстреле дома на юге Газы
Al-Arabiya: восемь человек погибли при израильском обстреле дома на юге Газы
10 января 2024, 01:49

Фото: iStock/e-crow

В результате израильского обстрела дома в городе Рафах на юге сектора Газа погибли восемь человек, передает информацию телеканал Al-Arabiya.
Израиль 7 октября столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа в рамках операции «Потоп Аль-Аксы», проведенной военным крылом палестинского движения ХАМАС. После этого боевики проникли в южные районы Израиля, атакуя как военных, так и мирных жителей, а также взяли в заложники более 200 человек. По данным властей Израиля, число погибших составляет около 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Более 5 тысяч человек пострадали.

В ответ Израильская оборонная армия начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные захватили контроль над всеми населенными пунктами вдоль границы с Газой и начали авиационные удары по объектам в секторе, включая гражданские. Была также объявлена полная блокада сектора Газа, прекращена поставка воды, продовольствия, электричества, медикаментов и топлива.

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Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ
Sky News Arabia: хуситы выпустили ракету по судну в Красном море
10 января 2024, 00:51

Фото: istockphoto/vadimrysev

Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, выпустило ракету по судну в Красном море, сообщает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на информацию из йеменских источников.
«Хуситы выпустили ракету в сторону судна, плавающего в южной части Красного моря», — отмечается в сообщении канала.
Однако не уточняется, к какому судну относится атака.

Ранее вторника Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) у ВМС страны доложило о происшествии в Красном море, произошедшем приблизительно в 50 морских милях к западу от портового города Ходейда.

Ранее движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует значительную часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать суда, имеющие связь с Израилем или направляющиеся в его порты. Оно также призывало другие страны отзывать свои экипажи с этих судов и избегать их приближения в море. США заявили о начале операции по защите судоходства в Красном море в ответ на участившиеся атаки хуситов, присоединив к этой инициативе еще десять стран. В ответ «Ансар Алла» предупредили, что оставляют за собой право атаковать суда стран, участвующих в коалиции с США.

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