Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Республика Корея ведёт конфронтационную политику, в результате которой стала самым враждебным государством. Об этом пишет ЦТАК.
«Республика Корея долгое время, около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим», — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.
Он добавил, что Северная Корея «должна признать эту необратимую реальность» и реагировать надлежащим образом, в первую очередь уделив внимание укреплению сил обороны и сдерживания ядерной войны.
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Диана Аванесян