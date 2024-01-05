Южная Корея оперативно ответила на запуск ракет КНДР

Фото: iStock/HStocks
Вооруженные силы Южной Кореи ответили на запуск ракет КНДР учебными стрельбами в Желтом море.
Южная Корея ответила на выпуск КНДР около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья, пишет агентство Yonhap, ссылаясь на комитет начальников штабов ВС республики.
В стрельбах были задействованы морская пехота Южной Кореи, которая дислоцирована на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. В учениях участвовали самоходные артиллерийские установки K9.
Морские пехотинцы наносили удары по морским условным целям в первый раз с момента заключения межкорейского соглашения, которое подразумевало снижение военной напряженности от 19 сентября 2018 года.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
Читайте также:
КНДР нанесла удар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо
Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
Ким Чен Ын: КНДР более не считает возможным объединение двух Корей
В стрельбах были задействованы морская пехота Южной Кореи, которая дислоцирована на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. В учениях участвовали самоходные артиллерийские установки K9.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
Читайте также:
КНДР нанесла удар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо
Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
Ким Чен Ын: КНДР более не считает возможным объединение двух Корей
Мария Фирсова