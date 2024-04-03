Командир танка «Алёша» будет участвовать в выборах в Госсовет Татарстана

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Командир знаменитого танка «Алёша», в одном бою уничтожившего восемь единиц бронетехники ВСУ, Герой России Расим Баксиков собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госсовет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
Он уже собрал и подал документы для участия в предварительном голосовании. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального отделения партии.
По словам танкиста, он намерен представлять в Госсовете интересы ветеранов военных конфликтов, участников спецоперации, а также их семей и близких. По его словам, на законодательном уровне решается много новых задач, появившихся в связи с проведением СВО, но предстоит сделать ещё больше.
Расим Баксиков считает, что в качестве сторонника партии и действующего военнослужащего сможет принести пользу обществу. А участие в предварительном голосовании он назвал хорошей возможностью сделать первые шаги в общественно-политической жизни родного региона.
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По словам танкиста, он намерен представлять в Госсовете интересы ветеранов военных конфликтов, участников спецоперации, а также их семей и близких. По его словам, на законодательном уровне решается много новых задач, появившихся в связи с проведением СВО, но предстоит сделать ещё больше.
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Александр Бойцов