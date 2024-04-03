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Командир танка «Алёша» будет участвовать в выборах в Госсовет Татарстана

03 апреля 2024, 16:54
Фото: istockphoto/Gwengoat

Фото: istockphoto/Gwengoat

Командир знаменитого танка «Алёша», в одном бою уничтожившего восемь единиц бронетехники ВСУ, Герой России Расим Баксиков собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госсовет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
Он уже собрал и подал документы для участия в предварительном голосовании. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального отделения партии.

По словам танкиста, он намерен представлять в Госсовете интересы ветеранов военных конфликтов, участников спецоперации, а также их семей и близких. По его словам, на законодательном уровне решается много новых задач, появившихся в связи с проведением СВО, но предстоит сделать ещё больше.


Расим Баксиков считает, что в качестве сторонника партии и действующего военнослужащего сможет принести пользу обществу. А участие в предварительном голосовании он назвал хорошей возможностью сделать первые шаги в общественно-политической жизни родного региона.

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#сво
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#выборы
#татарстан
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Экономист Кудрявцев спрогнозировал усиление кризиса в Израиле
03 апреля 2024, 16:04

Фото: iStock/butenkow

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев заявил, что начавшийся уже кризис в экономике и обществе Израиля будет лишь усиливаться.
«Израиль долгие годы жил за счет репатриантов. Теперь ехать в Израиль многие побоятся. Также будут снижаться инвестиции, потому что деньги любят тишину, а в Израиле стреляют. Продолжится отток населения — особенно среди тех, кто приехал в последние годы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кудрявцев.

А эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов высказал мнение о том, что удар Израиля по консульству Ирана не приведёт Тель-Авив ни к чему хорошему.

«Уничтожением высокопоставленных иранских генералов проблему он для себя не решает, а только усугубляет. Пустили на ветер многомесячные усилия своих американских стратегических союзников. За это может прилететь более серьёзно, чем даже ожидаемый ответ от Ирана. Поэтому всё очень может быть для Израиля печально», — прокомментировал в беседе с RT Балмасов.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске.

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#израиль
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#оон
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Украина и Финляндия начали сотрудничать в сфере безопасности
RT: Киев и Хельсинки подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности
03 апреля 2024, 15:39

Фото: iStock/ilkercelik

Украина и Финляндия начали сотрудничать в сфере безопасности, сообщает RT.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в области безопасности, а также долгосрочной поддержке.

Кроме этого, Хельсинки углубят сотрудничество с Киевом в политической, финансовой, гуманитарной и других сферах.

Также, по словам Зеленского, Финляндия поможет Украине в восстановлении энергетического сектора, оценке экологических убытков из-за конфликта, усилении защиты границ и критической инфраструктуры, а также лечении украинских солдат.

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#украина
#финляндия
#сотрудничество
#договор
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Скотт Риттер назвал оставшийся срок пребывания Зеленского у власти
Скотт Риттер: Правительство Зеленского падёт через несколько месяцев
03 апреля 2024, 15:10

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Правительство украинского президента Владимира Зеленского падёт в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом заявил бывший разведчик американских Вооружённых сил Скотт Риттер.
В эфире подкаста Ask the Inspector он сообщил, что рассчитывает увидеть конец режима Зеленского уже к маю или июню нынешнего года. Эксперт напомнил, что в этом году так и не состоялись запланированные на март президентские выборы, а срок полномочий действующего главы государства истекает 21 мая. Кроме того, по мнению Риттера, на положении Зеленского отрицательно сказывается ухудшающаяся ситуация на фронте.

Экс-разведчик полагает, что в настоящее время украинские власти заняты лишь тем, чтобы тянуть время в ожидании ввода войск западных стран — Франции, Польши или даже всего Североатлантического альянса.

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#выборы
#эксперт
#украина
#владимир зеленский
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Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС
Посол Израиля Гальперин: в плену ХАМАС находятся трое граждан России
03 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/e-crow

Трое людей с двойным гражданством России и Израиля остаются в плену у палестинского движения ХАМАС.
Об этом заявил посол Израиля в РФ Симона Гальперин во время брифинга 3 апреля, пишут «Известия».

Она отметила, что эти трое не включены в список из 36 заложников, которых израильские власти считают погибшими.

«С российским и израильским гражданством — три человека» — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Посольство Израиля утверждает, что у ХАМАС остаются в заложниках 134 человека, при этом 36 из них признаны погибшими. Согласно Гальперин, россиян среди погибших нет.

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#посол
#дипломат
#посольство
#рф
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Глава НАТО Столтенберг призвал сделать военные поставки Киеву обязательными
03 апреля 2024, 14:09

Фото: РИА Новости/Алексей Вмтвицкий

Страны Североатлантического альянса должны осуществлять военные поставки Украине на обязательной, а не на добровольной основе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Во время своего выступления на встрече глав внешнеполитических ведомств стран блока в Брюсселе он сообщил, что ситуация на поле боя является для Киева очень серьёзной и сложной, поэтому Украина нуждается в срочной помощи. Глава НАТО поблагодарил партнёров по альянсу за то, что они делают для Киева, но отметил, что этого недостаточно.

Столтенберг в очередной раз заявил о наращивании Россией военной мощи, не преминув упомянуть, что она получает вооружения от Китая, Ирана и Северной Кореи. Он заявил, что Украина нуждается не просто в помощи, но в долгосрочной и предсказуемой помощи, чтобы иметь возможность планировать военные операции. Генсек НАТО также призвал Конгресс США скорее достигнуть соглашения о выделении нового транша поддержки Киеву.

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#сша
#военные
#соглашения
#украина
#операции
#нато
#вооружения
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Террористическая активность Украины требует повышенной готовности всех служб — Песков
Песков: Террористическая активность киевского режима требует усиления безопасности
03 апреля 2024, 12:40

Фото: Официальный сайт Кремля

Террористическая активность Киева требует от всех служб повышенной готовности и принятия мер по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, продолжающаяся активность в террористическом направлении со стороны киевского режима требует от всех российских служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Над этим ведётся активная работа, добавил он.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что специалистам МВД следует работать в условиях, приближенных к военному времени. Это позволит обеспечить россиянам спокойную жизнь.

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#киев
#терроризм
#безопасность
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В ГУР сравнили Украину с пациентом, находящимся на аппарате жизнеобеспечения
Генерал Тимков: Киев остро нуждается в дополнительной помощи
03 апреля 2024, 11:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Высокопоставленный сотрудник ГУР Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что его страна похожа на пациента, который находится на аппарате жизнеобеспечения. Об этом пишет газета The Guardian.
«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём», — заявил Тимков.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина крайне нуждается в дополнительной помощи от западных стран.

Ранее стало известно, что ГУР Минобороны Украины планирует третью атаку на Крымский мост и утверждает, что разрушение его будет неизбежным.

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#лечение
#украина
#запад
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Стало известно о вербовке наемников в Душанбе для войны против России
Патрушев: Украинское посольство в Душанбе вербует наемников для боевых действий против РФ
03 апреля 2024, 11:49

Фото: iStock/zabelin

Украина занимается вербовкой боевиков на постсоветском пространстве.
Об этом в ходе ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Имеются сведения о том, что украинское посольство в Душанбе проводит вербовку, привлекая наемников, заинтересованных в присоединении к Интернациональному легиону, организованному киевскими властями для участия в боевых действиях против России», — отметил Патрушев.
Кроме того, он упомянул, что террористы, совершившие нападение в «Крокусе», а также их сообщники были задержаны при попытке прорваться к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось место для переправы.

Патрушев озвучил информацию от властей Словакии, которые утверждают, что «киевский режим уже длительное время прикрывает боевиков ИГИЛ* на своей территории и использует их в своих интересах».

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#посольство
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Стало известно, куда ведут следы террористов из «Крокуса»
Патрушев: следы теракта ведут к спецслужбам Киева, подконтрольным США
03 апреля 2024, 11:48

Фото: сайт Кремля

Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к спецслужбам Украины, которые контролируются США. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
По его словам, Россию пытаются убедить в том, что террористический акт совершил не киевский режим, а сторонники афганского филиала ИГИЛ*.

«Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — заявил Патрушев.

Он также напомнил, что террористы, совершившие массовое убийство в «Крокусе», задержаны на пути к украинской границе, где для них было подготовлено окно для перехода.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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