Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Командующий армией Уганды пригрозил послу США выдворением из страны

Командующий армией Уганды пригрозил послу США выдворением из страны

05 октября 2024, 10:44
Фото: iStock/PromesaArtStudio

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба пригрозил послу США Уильяму Поппу высылкой из страны, если тот к понедельнику не извинится за своё «недипломатическое поведение» в отношении руководства страны. Об этом угандский генерал написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что американскому послу следует извиниться перед президентом Уганды Йовери Мусевени до понедельника, иначе руководство потребует, чтобы он покинул страну.

До этого Кайнеругаба опубликовал пост, в котором объяснил, что конфронтация с послом вызвана его неуважительным отношением к президенту Уганды и подрывом Конституции государства.



Местное издание Nile Post, в свою очередь, написало об отсутствии пояснений по данному вопросу. Однако выдвинуло предположение, что конфликт мог вспыхнуть из-за иностранного вмешательства в дела Уганды. Также генерал сделал это заявление на фоне продолжающихся санкций США в отношении должностных лиц страны за нарушения прав человека.

Читайте также:

«Усыновлённый» Путиным угандиец рассказал об изменениях в своей жизни

Уганда ищет альтернативу SWIFT для противостояния шантажу Запада

Президент Уганды предложил России сотрудничество в сфере нефтедобычи
#сша
#посол
#африка
#политика
#сотрудничество
NYT: Под влиянием Путина у Трампа сформировалось негативное мнение об Украине
05 октября 2024, 10:06

Фото: сайт Белого дома

Президент России Владимир Путин привил бывшему американскому президенту Дональду Трампу негативное отношение к Украине. Нелицеприятное мнение об этой стране сложилось у Трампа под влиянием российского лидера.
Такое мнение высказывают обозреватели издания The New York Times. В публикации указывается, что это произошло во время встречи Путина и Трампа в немецком Гамбурге в 2017 году. Тогда бывший в то время госсекретарём США Рекс Тиллерсон вышел из зала и передал встревоженным советникам президента свои записки.

Тиллерсон тогда заявил, что им всем придётся потрудиться, чтобы изменить мнение Трампа относительно Украины. По словам экс-госсекретаря, ему пришлось наблюдать, как российский президент «проводит мастер-класс» по формированию мышления своего американского коллеги.

Читайте также:

Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними для США

Стало известно, чем сейчас занимается Трамп, и как это связано с Украиной

Трамп пообещал посетить Украину после встречи с Зеленским
#сша
#президент
#мнение
#владимир путин
#дональд трамп
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин сообщил президенту Таджикистана Рахмону о предстоящей встрече в Москве
05 октября 2024, 08:57

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днём рождения. В поздравительной телеграмме российский лидер также написал о предстоящей «в ближайшие дни» встрече в Москве.
Текст телеграммы опубликован на сайте главы таджикского государства. Путин отметил, что в России высоко ценят усилия Рахмона, направленные на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя государствами, а также на развитие взаимовыгодных связей в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Накануне, 4 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на следующей неделе в Москве пройдёт заседание Совета глав государств-участников СНГ. Вечером 7 октября лидеры стран Содружества прибудут в российскую столицу. Владимир Путин примет участие в мероприятии, добавил Песков.

Читайте также:

«Нарушение прав и свобод»: Таджикистан недоволен изменениями миграционной политики РФ

Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию

В Таджикистане выразили обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами в России
#владимир путин
#заседание
#дмитрий песков
#развитие
#рф
#шос
#таджикистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа причина включения комика Данилы Поперечного* в реестр иноагентов
Минюст: Комик Поперечный* признан иноагентом из-за получения денег из-за рубежа
05 октября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Комик Данила Поперечный внесён министерством юстиции РФ в реестр иноагентов из-за того, что получал деньги от американской компании Fullscreen и ирландской Google Ireland Limited. Всего ему было переведено из-за рубежа более 60 тысяч долларов.
Об этом сообщили представители Минюста на заседании Замоскворецкого районного суда города Москвы, который рассматривал иск артиста об исключении его из перечня иноагентов. Слова представителя ведомства передаёт корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда. Учитывая сведения о финансировании из-за рубежа, полученные от Минюста, инстанция отказала комику в удовлетворении иска.

Министерство юстиции включило Поперечного* в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. Согласно обоснованию ведомства, комик выступал против боевых действий на Украине, участвовал в качестве респондента на площадках-иноагентах, а также распространял сведения, «направленные на формирование негативного образа» России и российской армии.

Читайте также:

Российские музыкальные платформы начали маркировать исполнителей-иноагентов

Против Фельгенгауэр* возбудили дело за неисполнение обязанностей иноагента

Сбежавшая из России иноагент Екатерина Шульман* не оплачивает долги


* Признан иноагентом в РФ
#новости
#суд
#иноагенты
#минюст рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин порассуждал о профессиональном росте российских учителей
Путин: необходимо создание условий для профессионального роста педагогов
05 октября 2024, 04:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с их профессиональным праздником – Днем учителя. Видеообращение президента было опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства заявил, что в стране должны быть созданы условия для профессионального роста учителей, для максимально широкого применения передового опыта и методик. Он также отметил, что все большую роль играют конкурсы на лучшее преподавание.

Президент Путин также отметил, что профессия учителя требует особого уважения. По его словам, их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», они приносят пользу людям и стране, помогая найти свое призвание и путь.

Путин, который накануне встретился с победителями конкурса «Учитель года», объявил о новом государственном проекте «Молодежь и дети». Говоря о современном образовании, президент Путин отметил, что оно должно отвечать требованиям XXI века, а для этого в стране должна быть создана современная инфраструктура. Президент также призвал к созданию современных образовательных программ.

Читайте также:

Путин назвал вызывающую особое уважение профессию

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Байденом на саммите G20

Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято
#владимир путин
#учитель
#день учителя
#педагоги
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России назвали правительство Афганистана неинклюзивным
Кабулов: в Афганистане отсутствует инклюзивное правительство
05 октября 2024, 03:12

Фото: iStock/Belyay

Движению «Талибану»* необходимо сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил специальный представитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов, передают «Известия».
«Пока нет, это впереди», – цитирует дипломата издание.

Кабулов подчеркнул, что Москва неоднократно указывала талибам на необходимость выполнения этих условий, чтобы их организацию признали легитимной силой в Афганистане.

Осенью 2021 года талибы пообещали сделать афганское правительство более инклюзивным за счет включения в состав представителей многих национальностей, включая пуштунов, узбеков и таджиков.

Ранее Замир Кабулов заявил, что вопрос о правах женщин – это внутренняя проблема Афганистана, поэтому он не стоит на повестке дня российско-афганских отношений.

Читайте также:

«Талибан»* хочет отправить делегацию на саммит БРИКС в Казани

Талибы* прибыли на Международный форум министров образования в Казани

Движение «Талибан»* хочет видеть спортсменов из Афганистана на Играх дружбы в России

* запрещенная в России террористическая организация
#афганистан
#россия
#правительство
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ирландия отказалась выводить миротворцев из Ливана после запроса Израиля
05 октября 2024, 02:47

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Ирландские власти отказались выводить миротворческие войска с территории Ливана, игнорируя требования Израиля. Об этом газете Irish Times сообщили источники.
По словам собеседника издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила соответствующий запрос командованию Временных сил ООН в Ливане (UNFIL). Тель-Авив также направил запрос во все страны, имеющие миротворцев на ливанской территории.

Правительство Ирландии ответило отказом на просьбу Израиля. Дублин объяснил свое решение тем, что передвижение войск UNIFIL – дело ООН и местного командования.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не может с уверенностью сказать, что масштабной. войны на Ближнем Востоке удастся избежать.

Читайте также:

Байден оценил возможность полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке

Израиль пригрозил Ирану «высокой ценой» за атаку

Иран пробил защиту США: что стало ясно после удара по Израилю
#оон
#израиль
#ирландия
#цахал
#сша
#джозеф байден
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израиль призвал жителей пригорода Бейрута к срочной эвакуации
05 октября 2024, 02:03

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Израиль призвал к срочной эвакуации жителей южных пригородов Бейрута. С таким призывом на арабском языке выступил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в социальной сети X.
По словам Эдри, речь идет о жителях района Бурдж аль-Бараджне. По словам израильских военных, рядом с их домами находятся объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

«Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них», – сообщается в заявлении.

Накануне министр обороны Израиля заявил, что для «Хезболлы» есть «сюрпризы». Он также сказал, что движение уже понесло серьезные потери.

Читайте также:

Танки Израиля бьют по главной автомагистрали в провинции Кунейтра в Сирии

США выступили к Ирану с одной просьбой

Житель Газы рассказал об ударе ЦАХАЛ по рынку в лагере беженцев 30 сентября
#израиль
#хезболла
#цахал
#ливан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал вызывающую особое уважение профессию
Путин: в труд учителей заложен созидательный смысл, он помогает людям
05 октября 2024, 01:14

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя требует особого уважения , передает РИА Новости.
Глава государства поздравил преподавателей с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», поскольку они работают на благо своего народа и страны, помогая людям найти свою профессию и свой путь.

«И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», – сказал глава государства.

По его словам, благодаря преемственности поколений Россия может уверенно двигаться вперед и совершенствовать свою систему образования.

Президент Путин ранее заявлял, что современное образование должно отвечать требованиям XXI века. В частности, необходимо строить новые здания учебных заведений, ремонтировать и обновлять существующие.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Байденом на саммите G20

Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято

Байден в частных беседах признал свою непопулярность
#владимир путин
#день учителя
#учитель
#преподаватель
#образование
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден оценил возможность полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке
Байден: США не могут утверждать, что крупной войны на Ближнем Востоке не будет
05 октября 2024, 00:57

Фото: istock/rrodrickbeiler

Соединенным Штатам трудно утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать. С такой оценкой выступил президент Джо Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.
По словам американского лидера, Штаты делают «многое», чтобы предотвратить эскалацию.

«В основном мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности», – подчеркнул Байден.

В то же время он сказал, что трудно «говорить о чем-либо с уверенностью сложно», потому что у Ирана есть «столь нерациональные прокси-силы» в Ливане, такие как «Хезболла» и хуситы.

Ранее сообщалось, что США планируют добиться выборов нового президента Ливана на фоне израильской операции против «Хезболлы».

Читайте также:

Израиль пригрозил Ирану «высокой ценой» за атаку

Иран пробил защиту США: что стало ясно после удара по Израилю

Армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться
#хезболла
#ливан
#израиль
#иран
#хуситы
#сша
#джозеф байден
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате