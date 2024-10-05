Командующий армией Уганды пригрозил послу США выдворением из страны

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Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба пригрозил послу США Уильяму Поппу высылкой из страны, если тот к понедельнику не извинится за своё «недипломатическое поведение» в отношении руководства страны. Об этом угандский генерал написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что американскому послу следует извиниться перед президентом Уганды Йовери Мусевени до понедельника, иначе руководство потребует, чтобы он покинул страну.
До этого Кайнеругаба опубликовал пост, в котором объяснил, что конфронтация с послом вызвана его неуважительным отношением к президенту Уганды и подрывом Конституции государства.
Местное издание Nile Post, в свою очередь, написало об отсутствии пояснений по данному вопросу. Однако выдвинуло предположение, что конфликт мог вспыхнуть из-за иностранного вмешательства в дела Уганды. Также генерал сделал это заявление на фоне продолжающихся санкций США в отношении должностных лиц страны за нарушения прав человека.
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До этого Кайнеругаба опубликовал пост, в котором объяснил, что конфронтация с послом вызвана его неуважительным отношением к президенту Уганды и подрывом Конституции государства.
Местное издание Nile Post, в свою очередь, написало об отсутствии пояснений по данному вопросу. Однако выдвинуло предположение, что конфликт мог вспыхнуть из-за иностранного вмешательства в дела Уганды. Также генерал сделал это заявление на фоне продолжающихся санкций США в отношении должностных лиц страны за нарушения прав человека.
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Анастасия Чинкова