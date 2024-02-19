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Уганда ищет альтернативу SWIFT для противостояния шантажу Запада

19 февраля 2024, 10:59
Фото: РИА Новости/Михаил Кряжев

Фото: РИА Новости/Михаил Кряжев

Уганда приветствует поиск альтернативы международной платёжной системе SWIFT. Это необходимо для того, чтобы не зависеть от Запада и противостоять постоянному шантажу с его стороны.

Об этом заявил министр иностранных дел восточноафриканского государства Джедже Одонго. В разговоре с РИА Новости дипломат охарактеризовал альтернативу существующей платёжной системе как «нечто желанное», то, что следует изучить, чтобы иметь возможность выбора. В качестве примера глава МИД Уганды привёл развиваемую Россией СПФС — систему передачи финансовых сообщений. Если пользоваться и той, и другой системой, то в случае шантажа или политизации финансовых операций будут существовать резервные варианты.

Господин Одонго рассказал, что Запад беззастенчиво шантажирует африканские страны, если его в чём-то не устраивает их курс или внешняя и внутренняя политика. Они угрожают отключить неугодное государство от международных систем, если его власти не будут следовать их подсказкам. Например, страна может быть наказана таким образом из-за её связей с Россией, заключил министр.

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Хуситы заявили о повреждении ракетами британского судна в Аденском заливе
19 февраля 2024, 11:08

Фото: iStock/Page Chichester

Хуситы заявили о поражении британского судна Rubymar в Красном море. Об этом представители правящего движения «Ансар Алла» сообщили в социальной сети Х.
Для атаки были задействованы противокорабельные ракеты. В результате операции, судно было сильно поражено, в связи с чем прекратило свое дальнейшее движение. Кроме того, по словам военного представителя хуситов, велик риск затопления судна, экипаж эвакуирован.

Движение «Ансар Алла» проводит военные операции с целью защиты Йемена и в целях демонстрации поддержки палестинского народа, который находится в вооруженном конфликте с Израилем. Нападения с использованием оружия на британские суда начались вскоре после того, как Йемен начала бомбить американская и британская авиации. Особенно ситуация обострилась в декабре 2023 года.

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#ракеты
#израиль
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Уже около 400 тысяч жителей Подмосковья проинформированы о выборах президента
19 февраля 2024, 10:52

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области в преддверии предстоящих президентских выборов проинформированы уже около 400 тысяч жителей региона. Таковы последние данные Мособлизбиркома на вечер 18 февраля.
К работе привлечены более 15 тыс. информаторов – членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Поквартирный обход избирателей подмосковные информаторы начали в минувшую субботу. Жителям расскажут о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах.
Жители Подмосковья могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК».

Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#московская область
#подмосковье
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Президент Эстонии Карис назвал украинский кризис «решающим моментом поколения»
19 февраля 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Racide

Продолжающийся конфликт на Украине является решающим моментом для поколения в Европе. Западу следует проявлять больше решимости в вопросах поддержки Киева.
Об этом заявил президент могучей Эстонии Алар Карис. В своей статье, которую опубликовало издание Politico, эстонский лидер заявил, что если западными странами не будет проявлено достаточно решимости, то их будут считать слабыми, а слабость, как показала история, не ведёт к миру. Он призвал страны Запада к единству, так как очевидно, что ни одно государство не сможет «противостоять России» в одиночку.

Карис признал, что НАТО и Евросоюз ежедневно ведут гибридную войну против Российской Федерации. Однако у него хватило соображения для того, чтобы призвать партнёров к достижению мира без боя. По мнению эстонского президента, Запад может одолеть Россию за счёт экономического превосходства.

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#запад
#эстония
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На Украине планируют продажу 691 находящегося под санкциями актива России
19 февраля 2024, 08:29

Фото: istockphoto/alfexe

Киевские власти намерены продать 691 российский актив, в отношении которых ранее в стране были введены санкции. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Выступая на открывшейся в Токио видеоконференции по экономическому развитию и восстановлению Украины, трансляция которой велась на YouTube, он сообщил, что вырученные деньги будут направлены как раз на восстановление экономики страны. Чиновник не уточнил, о каких именно активах идёт речь. Однако во время его выступления на слайдах за его спиной можно было увидеть, например, логотипы компаний ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Изначально планировалось, что на конференции покажут видеообращение к участникам Владимира Зеленского. Однако затем его выступление было отменено, как сообщили модераторы, по инициативе украинской стороны.

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#экономика
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В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине
19 февраля 2024, 08:15

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

На японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, которая началась 19 февраля в Токио, отменили видеопослание президента Украины Владимира Зеленского по неким причинам с украинской стороны.
«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны оно было отменено», - сообщили модераторы конференции.

В рамках данной конференции планируется определить семь конкретных путей для оказания помощи в восстановлении Украины. В том числе в области сельского хозяйства и животноводства, разборе завалов и разминировании, улучшения условий жизни, а также в борьбе с коррупцией.
Всего планируется подписать 20 документов. А общий объем помощи составит более 100 миллионов долларов.

За два последних года Япония предоставила Украине 7,6 миллиарда долларов помощи.

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#япония
#украина
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Политик Филиппо: Фон дер Ляйен стремится втянуть Европу в войну с Россией
19 февраля 2024, 07:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Агрессивные антироссийские высказывания главы Еврокомиссии на Мюнхенской конференции по безопасности призваны оправдать вступление Европы в масштабную войну. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети политик пренебрежительно назвал выступление председателя ЕК «выходкой» и заявил, что фон дер Ляйен воображает себя «главнокомандующей» Евросоюза и собирается втянуть Европу в глобальную войну. Основанием для такой резкой отповеди Филиппо послужили слова бывшего министра обороны Германии, которая заявила, что украинский конфликт является частью глобальной борьбы «между автократиями и демократиями».

Фон дер Ляйен также отметила, что для ЕС в конфликте не осталось «серых зон» и призвала всех европейских политиков определиться, с кем они: с Путиным или с демократией. Флориан Филиппо напомнил, что в США использовали точно такие же громкие «карикатурные» фразы о борьбе «Добра и Зла», когда требовалось оправдать собственные колониальные войны на Ближнем Востоке и подавление подлинных демократических свобод.

Французский политик призвал как можно скорее отстранить Урсулу фон дер Ляйен от власти и разрушить сам Евросоюз ради сохранения мира и безопасности в Европе.

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#сша
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#евросоюз
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#европа
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США и Запад пытаются предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий
Politico: США и Запад пытаются предотвратить развал ВСУ
19 февраля 2024, 07:35

Фото: iStock/Aleksey Gulyaev

США совместно с западными союзниками хотят предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий и дефицита боеприпасов,. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на американских законодателей и иностранных чиновников.
«Сейчас план, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», - говорится в статье.

При этом отмечается, что на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности американцы заверили союзников в том, что палата представителей одобрит помощь Киеву, а некоторые представители конгресса США якобы уже ждут принятия нового пакета финансирования в марте.

Однако конгрессмены, которые поддерживают новые поставки оружия Украине, опасаются, что Дональд Трамп может помешать их планам продолжать финансировать Киев.

Автор статьи считает, что что сейчас уверенность в успехе Украины, а также в президенте США Джо Байдене находится на самом низком уровне за два года российской спецоперации.

При этом вице-президент США Камала Харрис признала в Мюнхене, что США не имеет «план Б», если палата представителей не одобрит законопроект на выделение финансирования на цели нацбезопасности, включая помощь Украине.

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#евросоюз
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Евросоюз ищет альтернативу НАТО из страха перед Дональдом Трампом
WP: Из страха перед победой Трампа Евросоюз начал обсуждать альтернативу НАТО
19 февраля 2024, 06:40

Фото: iStock/Michele_Ursi

Европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут дополнить или заменить собой НАТО из-за опасений, что Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года и сократит поддержку альянса. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, европейцы с ужасом наблюдают за внутриполитическими событиями в Штатах, «видя слабость президента <...> Байдена» и опасаясь возвращения Трампа и его угроз соглашениям, которые позволяли ЕС «процветать под американским зонтиком в сфере безопасности».

Опасения европейских стран отдельно подстегнули слова Трампа о том, что он поощрял бы гипотетическое нападение третьих государств на одну из стран НАТО, которая выделяет менее положенных на оборону 2% ВВП. Подобные заявления заставили политиков переосмыслить обязательства Вашингтона перед ними.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм предложил исключать из НАТО страны, чей оборонный бюджет составляет менее двух процентов от ВВП, обязательных для всех стран-членов Североатлантического альянса. По словам сенатора, расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.

Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным FT, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.

По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место. Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.

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#евросоюз
#нато
#сша
#дональд трамп
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Премьер Эстонии признала законность требований Москвы по замороженным активам
Die Welt: Кая Каллас заявила о законных требованиях РФ по замороженным активам
19 февраля 2024, 00:26

Фото: iStock/Racide

Объявленная в розыск на территории РФ премьер-министр Эстонии Кая Каллас признает законность требований России по отношению к замороженным активам страны. Об этом она сама рассказала в интервью немецкому изданию Die Welt.
«Мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам», — признала она, отвечая на вопрос корреспондента о возможности применения к России новых санкций.

Кая Каллас призвала Запад сосредоточиться на соблюдении действующих санкций и препятствовать их обходу. При этом она заявила, что возможным решением претензий со стороны России касательно её активов могло бы стать одновременное урегулирование требований России и Украины о восстановлении пострадавших территорий и возврате средств РФ.

Напомним, что Каллас нередко выступает с русофобскими заявлениями. Она утверждала, что Россия представляет огромную угрозу для безопасности стран Запада, поэтому лично хотела возглавить НАТО для оказания противостояния РФ. Кроме того, Каллас выступала с призывами изолировать Россию от всего остального, свободного мира. 12 февраля МВД ​МВД РФ объявило в розыск премьер-министра ЭстонииРФ объявило эстонского премьера в розыск по неназванной официально ​уголовной статье.

Европейский союз ранее утвердил предложение использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине, а страны «Большой семёрки» намерены выпустить долговые обязательства для финансовой помощи Украине с использованием замороженных активов РФ в качестве залога.

При этом, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва жестко ответит в случае хищения своих активов на Западе, и будет относиться к пошедшим на этот шаг странам как к ворам.

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#эстония
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#евросоюз
#деньги
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