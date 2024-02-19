Уганда ищет альтернативу SWIFT для противостояния шантажу Запада

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Уганда приветствует поиск альтернативы международной платёжной системе SWIFT. Это необходимо для того, чтобы не зависеть от Запада и противостоять постоянному шантажу с его стороны.
Господин Одонго рассказал, что Запад беззастенчиво шантажирует африканские страны, если его в чём-то не устраивает их курс или внешняя и внутренняя политика. Они угрожают отключить неугодное государство от международных систем, если его власти не будут следовать их подсказкам. Например, страна может быть наказана таким образом из-за её связей с Россией, заключил министр.
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