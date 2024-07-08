«Усыновлённый» Путиным угандиец рассказал об изменениях в своей жизни

Фото: сайт Кремля
Студент из Уганды Дэвис Акампурира во время Всемирного фестиваля молодёжи в Москве пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил стать его сыном от Африки. Теперь он рассказывает, что жизнь его с тех пор заметно изменилась.
Российский лидер тогда ответил положительно на предложение африканского студента и в шутку назвал его сыном, напоминает «Общественная Служба Новостей». Акампурира отмечает, что после того разговора с главой российского государства жизнь его на родине сильно изменилась.
Он также добавил, что «усыновление» президентом России, авторитет которого очень высок в Африке, хотя и произошло в шутку, тем не менее дало новый толчок политической карьере Акампуриры, который уверен, что она будет развиваться и дальше.
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«Это изменило мою жизнь в моей стране, благодаря чему я привлек много внимания средств массовой информации», — заявил студент из Уганды.
Он также добавил, что «усыновление» президентом России, авторитет которого очень высок в Африке, хотя и произошло в шутку, тем не менее дало новый толчок политической карьере Акампуриры, который уверен, что она будет развиваться и дальше.
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Александр Бойцов