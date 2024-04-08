В Грузии проходят акции протеста из-за закона об иноагентах

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У входа в здание парламента Грузии в Тбилиси началась акция протеста из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».
Отмечается, что оппозиция требует отозвать законопроект об иностранных агентах, который должен быть зарегистрирован в бюро парламента 8 апреля.
Один из участников акции протеста сообщил, что многие грузины выступают против введения этого закона, являющегося аналогом российского. По его словам, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Евросоюзу.
В настоящее время у здания парламента проходит немногочисленная акция, поскольку большая часть оппозиции участвует в мероприятии через соцсети. При этом у парламента всё же находятся полицейские, которые не дают пройти в здание даже аккредитованным журналистам.
Ранее, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии.
В первом чтении закон об иноагентах приняли в Грузии в марте прошлого года. Тогда в центре Тбилиси прошли протесты, по итогам которых задержанными оказались свыше 60 человек. Также протестующие забросали камнями и подожгли здание парламента.
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Один из участников акции протеста сообщил, что многие грузины выступают против введения этого закона, являющегося аналогом российского. По его словам, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Евросоюзу.
В настоящее время у здания парламента проходит немногочисленная акция, поскольку большая часть оппозиции участвует в мероприятии через соцсети. При этом у парламента всё же находятся полицейские, которые не дают пройти в здание даже аккредитованным журналистам.
Ранее, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии.
В первом чтении закон об иноагентах приняли в Грузии в марте прошлого года. Тогда в центре Тбилиси прошли протесты, по итогам которых задержанными оказались свыше 60 человек. Также протестующие забросали камнями и подожгли здание парламента.
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Анастасия Чинкова