Конфликт на Украине привел к гонке вооружений в ряде стран

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Украинский конфликт спровоцировал в ряде стран гонку вооружений. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего выступления в Анкаре на мероприятии, посвященном 97-летию создания Национальной разведывательной организации.
«После российско-украинской войны "камни в мире сдвинулись". Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Страны, которые еще 5-10 лет назад рассматривали оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений», - заявил Эрдоган.
При этом он отметил, что Турция довольно рано начала вкладывать средства в оборонную промышленность. Таким образом, турецкий лидер подчеркнул, что успехи страны в оборонной стратегии не являются случайностями.
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Элина Позднякова