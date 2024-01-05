Эрдоган предложил Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить посредником в мирных переговорах с Россией, пишет Anadolu.
Ранее, два дня назад, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что в Вашингтоне не видят готовности Москвы к переговорам с Киевом. О неактуальности переговоров также говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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