Конгресс США обвинил Китай в прямом субсидировании опиоидной эпидемии в стране

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Вашингтон обвинил Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в Штатах. Об этом члены Конгресса США сообщили в докладе под названием «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе», передает РБК.
В документе говорится о том, что Пекин «напрямую финансирует производство и экспорт запрещенного фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот». Конгресс США также предъявил обвинение Коммунистической партии Китая в помощи организациям КНР, которые якобы занимаются торговлей наркотиками и необходимыми для их производства элементами.
Отмечается, что продажа химических веществ-прекурсоров наркотика фентанила с максимально низкой наценкой привела к их «нескончаемым поставкам из КНР в Мексику», через которую, по мнению представителей Конгресса, они попадают в Штаты.
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Екатерина Коршунова