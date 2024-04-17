МИД ответил на публикацию WP о «секретном документе» о внешней политике России

Фото: iStock/iDymax
В МИД РФ заявили The Washington Post, что Москва намерена противостоять «агрессивным шагам», которые Запад предпринимает в развязанной им против России «гибридной войне».
Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало публикацию издания о секретном дополнении к официальной «Концепции внешней политики России». В МИДе подчеркнули, что не дают комментариев по «наличию или отсутствию внутренних документов министерства».
The Washington Post опубликовало документ, который предоставила европейская разведка, в котором министерство в том числе якобы призывает к «наступательной информационной кампании» и другим мерам против недружественных государств.
Читайте также:
В НАТО пугают Европу «гибридной войной» с Россией
МИД России вызвал временного поверенного Эстонии и объявил о высылке дипломата
Захарова: Россия не получала по дипканалам приглашение в Нормандию на годовщину
Екатерина Коршунова