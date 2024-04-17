Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»

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Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Данные следуют из распространенного в Бельгии письменного обращения бельгийского и чешского премьер-министров к руководителям Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.
Примечательно, что никаких доказательств о вредоносной деятельности РФ не предоставляется. В обращении руководителей призывают к новому режиму ограничительных мер Европейского союза.
Вооружение против враждебных российских действий должно осуществиться, как на национальном, так и на европейском уровне, говорится в документе.
Ранее в МИД РФ заявили The Washington Post, что Москва намерена противостоять «агрессивным шагам», которые Запад предпринимает в развязанной им против России «гибридной войне».
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Вооружение против враждебных российских действий должно осуществиться, как на национальном, так и на европейском уровне, говорится в документе.
Ранее в МИД РФ заявили The Washington Post, что Москва намерена противостоять «агрессивным шагам», которые Запад предпринимает в развязанной им против России «гибридной войне».
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Екатерина Коршунова