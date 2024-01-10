Конгрессмен Розендейл предложил объявить импичмент шефу Пентагона Остину

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Конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со здоровьем. Об этом Розендейл написал в социальной сети X.
Однако шеф Пентагона несколько дней не раскрывал информацию о госпитализации и еще дольше не сообщал о своем диагнозе Белому дому, в том числе президенту США Джо Байдену.
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