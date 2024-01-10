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Конгрессмен Розендейл предложил объявить импичмент шефу Пентагона Остину

10 января 2024, 21:57
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со здоровьем. Об этом Розендейл написал в социальной сети X.

Отмечается, что Розендейл обвинил шефа Пентагона Остина в привычке к «дезинформации и лжи», которая может стать достаточно серьезной угрозой для национальной безопасности Штатов. При этом официальное объявление о проведенной операции по поводу рака предстательной железы было совсем недавно. 1 января Остина госпитализировали из-за осложнений.

Однако шеф Пентагона несколько дней не раскрывал информацию о госпитализации и еще дольше не сообщал о своем диагнозе Белому дому, в том числе президенту США Джо Байдену.

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«Положит конец»: На Западе осознали, что Путин сможет уничтожить НАТО
Telegraph: Путин положит западному альянсу в его нынешнем виде конец
10 января 2024, 22:39

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин сможет положить конец западному военному альянсу в том виде, в котором он есть сейчас, об этом пишет Telegraph.
«Запад и в особенности европейские члены НАТО должны срочно начать процесс перевооружения и реиндустриализации. Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Telegraph также отметили, что на фоне постепенного истощения западной помощи Вооружённые силы Украины окажутся в крайне тяжёлой ситуации.

При этом, ранее американский сенатор Чак Шумер заявил, что при полном прекращении помощи Киеву из США, ВСУ потерпят поражение уже месяц спустя.

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#нато
#россия
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«Остался месяц»: В Сентае США заявили, что Украина проиграет без американской помощи
Сенатор Шумер: Украина быстро потерпит поражение без помощи США
10 января 2024, 22:07

Фото: iStock/Andrii Atanov

Без американской помощи Украина быстро потерпит поражение в борьбе против России, с таким заявлением выступил глава демократического большинства в американском сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты парламента.
«Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», — прокомментировал ситуацию Шумер.

Он также считает, что новости о том, что Соединённые Штаты больше не способны снабжать Украину помощью в прежних объемах, приводят российское руководство «в восторг».

Ранее представители Североатлантического альянса заявили, что продолжать поставлять военную помощь Украине, включая запрошенные Киевом системы противовоздушной обороны.

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#сша
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#россия
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Times: Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной
10 января 2024, 21:08

Фото: iStock/Diy13

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года, его цитирует The Times.
Напомним, в конце ноября 2023 года на Украине сознались, что боевые действия между странами могли завершиться ещё весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Однако, действующий на тот момент британский премьер Джонсон призвал Киев ничего с Россией не подписывать, а «продолжить воевать».

«Это полная чушь и российская пропаганда», — прокомментировал ситуацию Джонсон.

Он также заявил, что после переговоров у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он лишь выразил обеспокоенность любого рода соглашениями и пообещал, что Лондон будет поддерживать Киев.

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#украина
#великобритания
#турция
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Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине
Небензя: РФ выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине
10 января 2024, 21:05

Фото: сайт Кремля

Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что Москва выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании Совета безопасности ООН по Украине, так как они повторяют одни и те же тезисы. Об этом Небензя сообщил во время заседания.
Сообщается, что во время сегодняшней встречи западные представители вновь без конкретных доказательств обвинили нашу страну в применении вооружений из КНДР во время проведения специальной военной операции. Небензя подчеркнул, что выступления политиков Запада не привносит «добавленной стоимости заседанию». Он отметил, что их единственная цель заключается в озвучивании данных тезисов исключительно для камеры.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине.

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В НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву
10 января 2024, 20:40

Фото: iStock/Michele Ursi

Лидеры стран Североатлантического альянса заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву, по итогам заседания Совета безопасности ООН по Украине.
«Союзники уже поставили широкий спектр систем противовоздушной обороны Украине, сегодня они подтвердили свою приверженность дальнейшему усилению обороноспособности Украины», — прокомментировали ситуацию представители альянса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с двумя принципиальными требованиями к членами альянса. Он заявил, что хочет слышать от них чёткую позицию по перспективам вступления Киева в состав Североатлантического альянса. Он также призвал озвучить однозначное по поводу поставки Киеву так необходимых ВСУ систем противовоздушной обороны.

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#нато
#украина
#сво
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Путин прилетел в Хабаровск
10 января 2024, 20:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в Хабаровске у главы государства пройдет совещание по развитию дальневосточных городов. Ожидается, что российскому лидеру покажут комплексные планы развития дальневосточных городов.

В рамках визита Путин также пообщается с местным бизнесом и посетит мультстудию. Отметим, что в этот же день президент побывал в Чукотском автономном округе с рабочей поездкой. Российский лидер посетил город Анадырь. Поездка Путина на Чукотку стала первой региональной в 2024 году.

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#президент
#совещание
#город
#лидер
#путин
#рф
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Владимир Путин поздравил шахматистку Гунину с победой на чемпионате мира
10 января 2024, 20:31

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил Валентину Гунину с победой в чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), сообщение с поздравлениями президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемая Валентина Евгеньевна! От души поздравляю Вас с триумфом. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее своих именитых соперниц и по праву стали двукратной чемпионкой мира по блицу. Ваш успех – яркая, значимая страница победной летописи отечественной шахматной школы», — сообщается в обнародованном тексте поздравления.

Финал чемпионата мира состоялся 30 декабря в узбекском городе Самарканде.

Ранее стало известно, что восьмилетний Роман Шогджиев обыграл победителя шахматной Олимпиады в блице и рапиде.

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#шахматы
#владимир путин
#чемпионат мира
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В отношении журналистки Фоминой возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ
10 января 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Zolnierek

Военные следователи СК РФ возбудили уголовное дело в отношении бывшей журналистки интернет-издания «Важные истории»* Екатерины Фоминой. Она обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.
Следствием было установлено, что в июле 2022 года журналистка связалась с механиком-водителем одной из воинских частей Даниилом Фролкиным. В тот момент подразделение выполняло боевые задачи в зоне СВО. С помощью шантажа, угрожая разгласить якобы имеющиеся у неё порочащие солдата сведения, Фомина вынудила его дать интервью, в котором он озвучил ложную информацию о действиях ВС РФ на Украине. За содействие в распространении фейков о российских военных она обещала ему помочь выехать в одну из стран НАТО, где он сможет получить политическое убежище. Своё обещание журналистка, конечно, не сдержала.

В отношении Фоминой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц из корыстных побуждений). Ранее Хабаровский гарнизонный суд приговорил Фролкина к пяти с половиной годам лишения свободы условно за распространение ложной информации о ВС РФ. Фоминой в случае доказательства её вины в суде может грозить до 10 лет лишения свободы.

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** Признан иноагентом в РФ
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#сво
#вс рф
#журналист
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В Болгарии депутаты предложили снести памятник советскому солдату «Алёша»
10 января 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В муниципальный совет Пловдива внесено предложение о демонтаже и переносе памятника советскому воину-освободителю «Алёша». Авторами этой инициативы выступили представители партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ).
Как сообщило «Дарик-радио» со ссылкой на информацию пресс-центра ДСБ, работы по демонтажу и переносу монумента, что фактически означает его разрушение, должны быть завершены до конца 2024 года. Ранее это уже было сделано с памятником Советской армии в столице Болгарии Софии.

Предполагается, что его могут перенести в Музей социалистического искусства в Софии. Однако там просто нет места для такой масштабной бронзовой фигуры высотой 11 метров. Вопрос о демонтаже монумента должен быть рассмотрен на сессии городского совета 17 января. Местная газета «24 часа» скептически относится к инициативе депутатов от ДСБ. Консультации с представителями других фракций показывают, что парламентарии не считают вопрос с памятником самым актуальным для города.

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#радио
#консультации
#памятник
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