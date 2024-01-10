Журналист Карлсон: США не хотят верить в победу России в конфликте на Украине

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Американский журналист Такер Карлсон заявил в своей программе в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит.
По словам журналиста, Киев не сможет одержать победу в этом противостоянии, несмотря на колоссальные вливания Вашингтона. Карлсон подчеркнул, что у США больше нет финансовых средств, чтобы отдавать их Киеву или другим государствам.
Карлсон добавил, что ВС РФ определенно превосходит украинскую армию, не только численностью, но и огромной промышленностью.
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«Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на «столько, сколько потребуется»», — заявил журналист.
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Екатерина Коршунова