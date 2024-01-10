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Журналист Карлсон: США не хотят верить в победу России в конфликте на Украине

10 января 2024, 12:21
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Американский журналист Такер Карлсон заявил в своей программе в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит.
По словам журналиста, Киев не сможет одержать победу в этом противостоянии, несмотря на колоссальные вливания Вашингтона. Карлсон подчеркнул, что у США больше нет финансовых средств, чтобы отдавать их Киеву или другим государствам.

«Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на «столько, сколько потребуется»», — заявил журналист.


Карлсон добавил, что ВС РФ определенно превосходит украинскую армию, не только численностью, но и огромной промышленностью.

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Путин назвал задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем
Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за СВО
10 января 2024, 12:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за участие в специальной военной операции. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с представителями общественности Чукотки.
Глава государства назвал данные ситуации бюрократическим сбоем. Путин также отметил, что нужно разобраться в причине и понять, где именно сбои происходят.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. Он рассказал, что на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пытаемся взять в клещи: Баранец назвал самые горячие бои на СВО в январе
Полковник в отставке Баранец назвал основные горячие точки на СВО
10 января 2024, 12:17

Фото: IStock/zim286

На большинстве участков линии боевого сопротивления российская армия прочно перехватывает инициативу и пытается уничтожить опорные пункты противника. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, наиболее горячие бои идут в Авдеевке. Здесь российская армия применяет умные бомбы «ФАБ».
«Авдеевку мы пытаемся взять в клещи и нещадно бомбим, используя ФАБы, – фугасные авиационные бомбы большой мощности. Также мы потихоньку пытаемся закрыть кольцо вокруг Авдеевки, чтобы перерезать единственную дорогу, по которой противник поставляет резервы, боеприпасы и медицинские средства», — сказал Баранец.
Ещё одна горячая точка находится на берегу Днепра — в районе Крынок. По словам полковника в отставке, противник не оставляет надежд закрепиться на плацдарме, посылает новые лодочные десанты, но ВС РФ их уничтожает.
«Хорошее продвижение в направлении Купянска, там мы неспешно, но уверенно пытаемся выковырять противника с оборонительных позиций. Идут и позиционные бои на запорожском направлении. В последнее время наша авиация начала всё больше наносить ракетные и бомбовые удары по тыловым позициям противника. Здесь мы бьём по складам с боеприпасами, по военно-промышленным предприятиям, чтобы лишить противника возможности пополнять необходимыми средствами свои войска», — заключил военный эксперт.
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#украина
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ВСУ бежали со своих позиций под Новомихайловкой и Георгиевкой в ДНР
Гагин: ВСУ отступили под Новомихайловкой и Георгиевкой в ДНР
10 января 2024, 12:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные бежали со своих позиций под Новомихайловкой и Георгиевкой в ДНР. Об этом рассказал советник главы региона Ян Гагин.
«Под Новомихайловкой противник побежал сразу с двух направлений, оставив на позициях лишь тяжелораненых и тела погибших сослуживцев. Несколько позиций оказались брошенными и под Георгиевкой», - цитирует ТАСС Гагина.

Он добавил, что на одной из позиций, брошенной ВСУ, было обнаружено стрелковое оружие разного калибра. При этом Гагин отметил, что украинские военные на данном направлении экономили снаряды и сильно уменьшили артиллерийские обстрелы. Вместо этого они наносили удары с помощью беспилотников.

Ранее Специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV заявил, что что власти говорят о крайне малом выпуске дронов для украинской армии.

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#сво
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#вс рф
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В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ
ВС Швеции: цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз
10 января 2024, 12:05

Фото: iStock/bbsferrari

Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон сообщил о росте цен на боеприпасы для украинских войск, передает Sveriges Radio.
Клаэссон отметил, что стоимость боеприпасов для ВСУ увеличилась в пять-десять раз по сравнению с прошлым годом. По его мнению, причиной нехватки боеприпасов послужило массивное европейское перевооружение и военные поставки Киеву, ​что способствует колоссальному спросу и конкуренции.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что Киев испытывает нехватку боеприпасов из-за задержки в утверждении американскими законодателями запроса администрации о помощи Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине заметили новое российское оружие
Евтушенко: ВС РФ начали использовать дроны с камерами ночного видения
10 января 2024, 11:53

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия начала использовать в зоне спецоперации дроны-камикадзе с камерами ночного видения. Об этом заявил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.
Он рассказал, что новые российские беспилотники сначала были замечены на линии боевого соприкосновения. Однако теперь именно ими был нанесен удар по украинскому Никиполю.

«Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай», - пояснил Евтушенко.

Ранее также сообщалось, что уже в текущем году Ростех приступит к серийному производству новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» после успешных испытаний.

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Ростех приступит к серийному производству нового мощного оружия для СВО
В 2024 году Ростех начнет серийно производить планирующую авиабомбу «Дрель»
10 января 2024, 11:33

Фото: РИА Новости

Уже в текущем году Ростех приступит к серийному производству новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» после успешных испытаний. Об этом ТАСС сообщили в корпорации.
«На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы "Дрель"», - рассказали в Ростехе.

При этом добавили, что в настоящее время идет и разработка некоторых боевых частей для данного оружия.

Планирующая авиабомба «Дрель» создана для поражения бронетанковой техники. Также она может уничтожать наземные радиолокационные станции, пункты управления энергетических установок и ЗРК. Предварительно, эту бомбу не видят радары. Она может долететь до цели и раскрыться в нужное время. В случае, если поражающий элемент не сработал по цели, он самоуничтожится.

Ранее в Ростехе также сообщили, что российская армия получила на вооружение первые новейшие САУ «Коалиция-СВ». Испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» успешно завершились в 2023 году, первые её образцы уже встали на вооружение российской армии.

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Иностранные наемники массово бегут из Украины из-за успехов армии России
dikGAZETE: иностранные наемники массово бегут из Украины из-за успехов ВС РФ
10 января 2024, 10:45

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Иностранные наемники массово покидают Украину после активных ударов российской армии по ВСУ. Об этом пишет dikGAZETE.
«Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы», — говорится в статье.

При этом отмечается, что армия России активно уничтожают оружие, которое было предоставлено Украине странами НАТО. ВСУ обвинили в том, что при поддержке практически всего мира они даже не смогли правильно использовать предоставленное им вооружение.

Автор статьи отметил, что украинские военные находятся в отчаянном положении и больше не могут проводить наступления. При этом подчеркивается, что, проиграв на поле боя, ВСУ теперь только и могут, что совершать террористические атаки на российские территории.

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«Страна.ua»: В Варшаве заметили выписывающего повестку украинского военкома
10 января 2024, 10:36

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В киевских пабликах появились видео, на на кадрах которого, как утверждается, зафиксирован первый факт вручения повестки на территории Польши. Мужчина в военной форме выписывает другому какую-то бумагу и призывает его как можно скорее покинуть страну.
Как сообщает издание «Страна.ua», можно также заметить рядом припаркованный автомобиль с чёрными номерами, которые используют украинские военкоматы. За кадром видеозаписи слышны комментарии очевидицы.

«Посмотрите, что делается! Военкоматы уже в Варшаве!», — говорит женщина.

В этот момент военком попросил её прекратить видеосъёмку, а мужчину призвал как можно скорее покинуть пределы Польши.

Польские и украинские власти пока не давали официальных комментариев по поводу данного эпизода. Военкоматы также не подтверждали и не опровергали информацию о том, что повестки начали вручать на территории иностранных государств.

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Последние новости СВО: что ВС РФ взяли под контроль, где активизировались бои
10 января 2024, 10:04

Фото: istock / OLGA Zhukovskaya

Российские бойцы идут в штурмы на нескольких участках фронта и пытаются прорвать оборону противника. ВСУ продолжают предпринимать попытки атак территории России с использованием беспилотников. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ расширили зону контроля, какую западную технику врага удалось уничтожить, и где идут ожесточенные бои.

Группировка «Юг» сбила 10 снарядов Vampire у Донецка


Российские бойцы группировки «Юг» сбили десять реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом рассказал в беседе с изданием РИА Новости руководитель пресс-центра подразделения Вадим Астафьев. Кроме того, бойцы уничтожили два украинских дрона в районе Марьинки.


Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении



Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью неуправляемых авиационных ракет на Донецком направлении. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Бэбск», пишет РИА Новости. Российский летчик рассказал, что была получена задача по уничтожению опорного пункта украинской группировки, после чего бойцы выдвинулись в район выполнения приказа.

«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ
«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ

Цель была успешно поражена авиационными ракетами, уточнил собеседник издания.


«Гиацинт» группировки «Запад» уничтожил польского «Краба» под Купянском


Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил гаубицу «Краб» на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что российским бойцам удалось выяснить точные координаты огневой позиции гаубицы «Краб» польского производства. «Гиацинт» нанес точный удар по гаубице ВСУ, в результате чего она была полностью уничтожена. Противник также понес потери среди личного состава.


Взрывы на Украине


По информации телеграм-канала «Общественное», минувшей ночью в Харькове прогремело несколько взрывов, после чего в регионе сработали системы оповещения населения. В настоящее время информации о разрушениях нет. Власти страны не комментировали произошедшее.


Украинский беспилотник сбит над Саратовской областью


Украинская группировка продолжает атаковать российские территории с использованием дронов. Ночью 10 января российская ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в небе над Саратовской областью. Жертв и разрушений удалось избежать.


Последние новости СВО


Российские бойцы развивают наступление на Лиманском направлении в районе Торского выступа. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Позиционные бои продолжаются на Купянском участке фронта. Удалось достичь тактического успеха на Угледарском направлении. ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ. По информации портала российская армия продвинулась в лесополосе несколькими километрами южнее Новомихайловки.

МО: Российские ПВО сбили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью
МО: Российские ПВО сбили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью

Расширена зона контроля в районе Очеретино на Бахмутском направлении. ВС РФ заняли позиции вдоль железной дороги.

На высотах возле населенного пункта Клещеевка продолжаются активные бои. Российские бойцы пытаются прорвать оборону врага.

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