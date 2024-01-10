Радио1
Главная / Новости / Политика/ Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Небензя: РФ выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине
10 января 2024, 21:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что Москва выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании Совета безопасности ООН по Украине, так как они повторяют одни и те же тезисы. Об этом Небензя сообщил во время заседания.

Сообщается, что во время сегодняшней встречи западные представители вновь без конкретных доказательств обвинили нашу страну в применении вооружений из КНДР во время проведения специальной военной операции. Небензя подчеркнул, что выступления политиков Запада не привносит «добавленной стоимости заседанию». Он отметил, что их единственная цель заключается в озвучивании данных тезисов исключительно для камеры.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине.

Читайте также:

Путин прилетел в Хабаровск

В НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву

Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач
#помощь
#камеры
#вооружение
#операции
#дома
#нато
#кндр
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Times: Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной
10 января 2024, 21:08

Фото: iStock/Diy13

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года, его цитирует The Times.
Напомним, в конце ноября 2023 года на Украине сознались, что боевые действия между странами могли завершиться ещё весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Однако, действующий на тот момент британский премьер Джонсон призвал Киев ничего с Россией не подписывать, а «продолжить воевать».

«Это полная чушь и российская пропаганда», — прокомментировал ситуацию Джонсон.

Он также заявил, что после переговоров у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он лишь выразил обеспокоенность любого рода соглашениями и пообещал, что Лондон будет поддерживать Киев.

Читайте также:

В НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву

Небензя: РФ выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Консульство в Лондоне призвало украинцев за семь дней встать на воинский учет
#украина
#великобритания
#турция
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву
10 января 2024, 20:40

Фото: iStock/Michele Ursi

Лидеры стран Североатлантического альянса заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву, по итогам заседания Совета безопасности ООН по Украине.
«Союзники уже поставили широкий спектр систем противовоздушной обороны Украине, сегодня они подтвердили свою приверженность дальнейшему усилению обороноспособности Украины», — прокомментировали ситуацию представители альянса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с двумя принципиальными требованиями к членами альянса. Он заявил, что хочет слышать от них чёткую позицию по перспективам вступления Киева в состав Североатлантического альянса. Он также призвал озвучить однозначное по поводу поставки Киеву так необходимых ВСУ систем противовоздушной обороны.

Читайте также:

«Две конкретные вещи»: Зеленский выдвинул НАТО жёсткие требования

Зеленский: Путин не закончит войну с соседями, пока мы вместе не закончим его

Новая немецкая оппозиционная партия требует переговоров Москвы и Киева
#нато
#украина
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прилетел в Хабаровск
10 января 2024, 20:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в Хабаровске у главы государства пройдет совещание по развитию дальневосточных городов. Ожидается, что российскому лидеру покажут комплексные планы развития дальневосточных городов.

В рамках визита Путин также пообщается с местным бизнесом и посетит мультстудию. Отметим, что в этот же день президент побывал в Чукотском автономном округе с рабочей поездкой. Российский лидер посетил город Анадырь. Поездка Путина на Чукотку стала первой региональной в 2024 году.

Читайте также:

Путин впервые приехал с рабочей поездкой на Чукотку, он посетит Анадырь

Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки

Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач
#президент
#совещание
#город
#лидер
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин поздравил шахматистку Гунину с победой на чемпионате мира
10 января 2024, 20:31

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил Валентину Гунину с победой в чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), сообщение с поздравлениями президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемая Валентина Евгеньевна! От души поздравляю Вас с триумфом. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее своих именитых соперниц и по праву стали двукратной чемпионкой мира по блицу. Ваш успех – яркая, значимая страница победной летописи отечественной шахматной школы», — сообщается в обнародованном тексте поздравления.

Финал чемпионата мира состоялся 30 декабря в узбекском городе Самарканде.

Ранее стало известно, что восьмилетний Роман Шогджиев обыграл победителя шахматной Олимпиады в блице и рапиде.

Читайте также:

8-летний россиянин Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду

Шахматистка Гунина рассказала о своем отношении к украинским спортсменам

Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
#шахматы
#владимир путин
#чемпионат мира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В отношении журналистки Фоминой возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ
10 января 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Zolnierek

Военные следователи СК РФ возбудили уголовное дело в отношении бывшей журналистки интернет-издания «Важные истории»* Екатерины Фоминой. Она обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.
Следствием было установлено, что в июле 2022 года журналистка связалась с механиком-водителем одной из воинских частей Даниилом Фролкиным. В тот момент подразделение выполняло боевые задачи в зоне СВО. С помощью шантажа, угрожая разгласить якобы имеющиеся у неё порочащие солдата сведения, Фомина вынудила его дать интервью, в котором он озвучил ложную информацию о действиях ВС РФ на Украине. За содействие в распространении фейков о российских военных она обещала ему помочь выехать в одну из стран НАТО, где он сможет получить политическое убежище. Своё обещание журналистка, конечно, не сдержала.

В отношении Фоминой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц из корыстных побуждений). Ранее Хабаровский гарнизонный суд приговорил Фролкина к пяти с половиной годам лишения свободы условно за распространение ложной информации о ВС РФ. Фоминой в случае доказательства её вины в суде может грозить до 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

Ходорковского** переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

Против экс-адвоката Новикова** возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ

Галкину** в России может грозить до 15 лет лишения свободы

* СМИ признано иноагентом в РФ

** Признан иноагентом в РФ
#суд
#уголовное ук
#интервью
#нато
#сво
#вс рф
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Болгарии депутаты предложили снести памятник советскому солдату «Алёша»
10 января 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В муниципальный совет Пловдива внесено предложение о демонтаже и переносе памятника советскому воину-освободителю «Алёша». Авторами этой инициативы выступили представители партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ).
Как сообщило «Дарик-радио» со ссылкой на информацию пресс-центра ДСБ, работы по демонтажу и переносу монумента, что фактически означает его разрушение, должны быть завершены до конца 2024 года. Ранее это уже было сделано с памятником Советской армии в столице Болгарии Софии.

Предполагается, что его могут перенести в Музей социалистического искусства в Софии. Однако там просто нет места для такой масштабной бронзовой фигуры высотой 11 метров. Вопрос о демонтаже монумента должен быть рассмотрен на сессии городского совета 17 января. Местная газета «24 часа» скептически относится к инициативе депутатов от ДСБ. Консультации с представителями других фракций показывают, что парламентарии не считают вопрос с памятником самым актуальным для города.

Читайте также:

Жители села Пушкино на Украине отказались сносить памятник советскому солдату

На Украине демонтировали советскую символику с братских могил

В Киеве начался демонтаж памятника красному командиру Николаю Щорсу
#музей
#радио
#консультации
#памятник
#болгария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Консульство Киева в Лондоне призвало украинцев встать на воинский учёт за 7 дней
10 января 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Консульство Украины в Великобритании обратилось к гражданам своей страны, находящимся в настоящее время за границей, с призывом встать на военный учёт. Причём сделать это надлежит в течение семи дней.
В консульстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, призывники, военнообязанные призывного возраста и резервисты должны встать на воинский учёт в том случае, если они выезжают за пределы Украины на срок более трёх месяцев, передает украинское издание «Страна.ua».

Сделать это следует не позднее, чем через семь дней после въезда в страну пребывания. Встать на воинский учёт необходимо в консульских отделениях в зарубежных дипломатических представительствах Украины. Предполагается законодательное закрепление по получению гражданами Украины, не вставшими на военный учёт, ограничения на получение банковских и консульских услуг.

Читайте также:

«Страна.ua»: В Варшаве заметили выписывающего повестку украинского военкома

Украинские власти начали массовые облавы на мужчин в Запорожье

Украинский военный рассказал о призыве женщин в ВС Украины
#ограничения
#учёт
#украина
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хуситы атаковали в Красном море корабль ВМС США, поддерживающий Израиль
10 января 2024, 18:14

Фото: istockphoto/bpawesome

Йеменские хуситы впервые напали на корабль Военно-морских сил США. Это произошло в ответ на атаку со стороны американцев на военно-морские силы группировки «Ансар Аллах».
Об этом в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah рассказал военного командования движения Яхья Сариа. По его словам, атака стала совместной операцией Военно-морских сил, ракетных войск и беспилотной авиации движения «Ансар Аллах». Было использовано большое количество беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет. По данным хуситов, американский корабль, подвергшийся атаке, оказывал поддержку Израилю.

Ранее американские телеканалы со ссылкой на Пентагон сообщали, что в южной части акватории Красного моря ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, выпущенные йеменскими хуситами во время одной массированной атаки. Американское командование утверждает, что ни один корабль либо кто-либо из членов экипажей в результате нападения не пострадали.

Читайте также:

Блинкен предостерег хуситов от продолжения обстрелов в Красном море

Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ

CENTCOM: Несколько торговых судов были атакованы хуситами в Красном море
#сша
#корабль
#ракеты
#атака
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков раскрыл перспективы мирного решения конфликта на Украине
Песков: Украина отказывается от переговоров, а РФ продолжает СВО
10 января 2024, 18:09

Фото: сайт Кремля

Украина по-прежнему отказывается проводить мирные переговоры с Россией, руководствуясь «мирным планом Зеленского», который фактически закрепил отказ Киева от каких-либо переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ничего серьезного в этом плане нет. В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», - отметил Песков.

Ранее Daily Express писал, что американские политики осознают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить. Авторы материала сообщают, что такой шаг позволит оставить главе российского государства Владимиру Путину подконтрольную РФ часть территорий. Отмечается, что Вашингтон способен осуществить данные действия наперекор желанию Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

Читайте также:

Эрдоган предложил Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией

Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о пути к переговорам по Украине
#данные
#министр
#песков
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф