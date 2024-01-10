Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

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Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что Москва выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании Совета безопасности ООН по Украине, так как они повторяют одни и те же тезисы. Об этом Небензя сообщил во время заседания.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине.
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