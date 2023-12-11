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Соединённым Штатам не нужно мирное решение конфликта на Украине, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, комментируя визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского в соцсети Х.
«С Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией?», — написала конгрессвумен в своём аккаунте, подчеркнув в итоге, что США желают войны, а не мира.Кроме того, Марджори Грин вновь выступила против выделения Киеву финансовой помощи. Известная своей приверженностью теории заговора, она изначально голосовала против закона о лендлизе для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и выступил в военной академии в Вашингтоне. Он высказал критику в адрес Конгресса за промедление с предоставлением финансовой помощи Киеву и в очередной раз попросил оружие. Политик также напомнил о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», указав, что новую помощь Украине блокирует республиканская оппозиция, стремящаяся разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу. При этом часть ставит необходимость дальнейшей поддержки под сомнение в принципе, настаивая на завершении вооружённого конфликта.
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