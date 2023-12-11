Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и выступил в военной академии в Вашингтоне. Он высказал критику в адрес Конгресса за промедление с предоставлением финансовой помощи Киеву и в очередной раз попросил оружие, пишет РИА Новости.
По словам украинского лидера, Москва понимает, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы».
Политик также напомнил о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», указав, что новую помощь Украине блокирует республиканская оппозиция, стремящаяся разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу. При этом часть ставит необходимость дальнейшей поддержки под сомнение в принципе, настаивая на завершении вооружённого конфликта.
В Конгрессе и Белом доме Зеленский планирует говорить о результатах, которых на основе достижений текущего года Украина сможет добиться в будущем. Он добавил, что продвинуться на поле боя ВСУ помогут системы ПВО Patriot, средства РЭБ, истребители и БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Политик также напомнил о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», указав, что новую помощь Украине блокирует республиканская оппозиция, стремящаяся разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу. При этом часть ставит необходимость дальнейшей поддержки под сомнение в принципе, настаивая на завершении вооружённого конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян