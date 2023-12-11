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США в ближайшее время анонсируют новый пакет военной помощи Украине

Кирби: США собираются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
11 декабря 2023, 20:35
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

США планируют до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга Белого дома.

Он также добавил, что во вторник состоится встреча президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заверит своего коллегу в том, что будет добиваться утверждения конгрессом запроса на выделения новых средств для продолжения поддержки Киева.

Напомним, что Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине.

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Зеленский раскритиковал Конгресс США и снова попросил оружие для ВСУ
11 декабря 2023, 23:04

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и выступил в военной академии в Вашингтоне. Он высказал критику в адрес Конгресса за промедление с предоставлением финансовой помощи Киеву и в очередной раз попросил оружие, пишет РИА Новости.
По словам украинского лидера, Москва понимает, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы».

Политик также напомнил о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», указав, что новую помощь Украине блокирует республиканская оппозиция, стремящаяся разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу. При этом часть ставит необходимость дальнейшей поддержки под сомнение в принципе, настаивая на завершении вооружённого конфликта.

В Конгрессе и Белом доме Зеленский планирует говорить о результатах, которых на основе достижений текущего года Украина сможет добиться в будущем. Он добавил, что продвинуться на поле боя ВСУ помогут системы ПВО Patriot, средства РЭБ, истребители и БПЛА.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Кирби: Байден и Зеленский обсудят ситуацию на поле боя

США в ближайшее время анонсируют новый пакет военной помощи Украине
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Bloomberg: Аргентина готова провести саммит по Украине
11 декабря 2023, 22:39

Аргентина готова принять на себя ответственность по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. В 2024 году в стране пройдёт саммит лидеров стран Латинской Америки, на котором эта проблема станет главным вопросом. Об этом пишет Bloomberg.
По информации издания, такое предложение высказал замглавы офиса президент Украины Игорь Жовквой. После этого инициативу в ходе встречи обсудили президент Аргентины Хавьер Милей и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Уточняется, что саммит в Аргентине может стать платформой для обсуждения различных подходов Российской Федерации и Украины к урегулированию конфликта.

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США в ближайшее время анонсируют новый пакет военной помощи Украине
#аргентина
#украина
#саммит
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Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский на предстоящей встрече
Кирби: Байден и Зеленский обсудят ситуацию на поле боя
11 декабря 2023, 20:38

На предстоящей встрече президент США Джо Байден планирует обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя в зоне спецоперации. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Напомним, 10 декабря стало известно, что Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, Байден позвал Зеленского в Вашингтон, чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».

«Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита», - рассказал Кирби журналистам.

По его словам, американский лидер хотел бы услышать от Зеленского последние новости о ситуации, в которой сейчас находятся ВСУ на поле боя. При этом Кирби не забыл добавить, что США продолжать и дальше помогать Украине, особенно в зимнее время года.

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#байден
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Вотум недоверия вынесли правительству премьера Польши Моравецкого
Польский сейм вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
11 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/delray77

Польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. На сайте нижней палаты парламента велась прямая трансляция заседания.
В голосовании принимали участие 456 депутатов из 460. Из них 190 депутатов выступили за выражение вотума доверия, а 266 – против. Никто из присутствующих не воздержался. 

После этого спикер сейма Шимон Холовня сообщил, что на пост премьер-министра выдвинута только одна кандидатура Дональда Туска, который возглавлял правительство Польши в 2007– 2014 годах. 

Моравецкий остаётся техническим премьер-министром до момента окончательного формирования нового кабинета. 

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#голосование
#депутаты
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Медведев рассказал о точечных изменениях в Конституции РФ
11 декабря 2023, 19:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Российская Конституция является консервативным документом, но её «точечные изменения точно будут».
Об этом рассказал заместитель председателя  Совбеза Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами, сообщает РИА Новости.

Медведев допустил, что вероятны ситуации, когда произойдут настолько сильные общественные изменения, что потребуются не просто новая редакция основного закона или правки, а принятия новой Конституции. 

«Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это как правило, следствие революций», — сказал Дмитрий Медведев.
Во время общения со школьниками Медведев сказал, что за 30 лет Конституция России продемонстрировала свою работоспособность, но это не значит, что всё идеально. 

Ранее Медведев заявил, что РФ находится на сложной позиции общественного развития, поэтому стране нужен Владимир Путин. По словам Медведева, Путин – мощный политик с огромным опытом за плечами, которому ещё очень многое нужно сделать.

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#россия
#конституция
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В ФРГ раскрыли, сколько будет стоить вступление Украины в Евросоюз
IW: Европа потратит до 200 миллиардов евро за вступление Украины в ЕС
11 декабря 2023, 18:45

Фото: iStock/artJazz

Вступление Украины в Евросоюз будет стоить европейским государствам порядка 200 миллиардов евро. Об этом сообщает институт экономики Германии (IW), приводя результаты своего отчёта.
Исследователи отмечают, что за вступлением Украины в ЕС последуют негативные последствия для всей экономики Европы, поскольку киевские власти будут требовать большие суммы средств из бюджета альянса. 

Согласно нынешнему разработанному плану на 2021-2027 годы полноценное членство Украины в Евросоюзе оценивается в 130-190 миллиардов евро. Украина может претендовать на сумму, не превышающую 17% от всего бюджета.

От 70 до 90 миллиардов евро будут направлены на развитие сельского хозяйства, а ещё от 50 до 90 миллиардов евро пойдут на региональную политику ЕС, которая позволит повысить благосостояние страны. 

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#украина
#евросоюз
#деньги
#расходы
#бюджет
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Политолог Светов назвал приглашение Зеленского в Белый дом удивительным
11 декабря 2023, 18:33

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Политолог Юрий Светов заявил, что предстоящая встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, куда последний был приглашён своим американским коллегой, удивительна, поскольку изначально такое мероприятие не планировалось.
«Это удивительное приглашение, так как ранее Зеленский должен был принимать удалённое участие в заседании Конгресса и сената, но он отказался. Теперь понятно, что этот поступок был согласован с администрацией Байдена. Теперь будет встреча, на которой Байден продолжит демонстрировать солидарность с Украиной, говорить громкие слова о том, что они останутся с ней до последнего украинца. А также даст ответ, планирует ли Вашингтон менять Зеленского, поддерживает ли он теории заговоров против него», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он также высказал уверенность в том, что Киеву вновь будет оказана финансовая помощь, от которой Вашингтон не намерен отказываться.

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#зеленский
#байден
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Путин нужен России, ему ещё многое надо сделать, заявил Медведев
Медведев: Путин нужен РФ, потому что ему ещё многое надо сделать
11 декабря 2023, 18:10

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ

Россия находится на сложной позиции общественного развития, поэтому стране нужен Владимир Путин. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы со школьниками и студентами.
По словам политика, Путин – мощный политик с огромным опытом за плечами, которому ещё очень многое нужно сделать. 

Медведев выразил уверенность в том, что на предстоящих президентских выборах россияне поддержат Путина, который собирается баллотироваться на следующий срок. 

Совет Федерации утвердил проведение выборов президента России, которые пройдут в течение трёх дней с 15 по 17 марта 2024 года. 

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#президент
#выборы
#россия
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Сенатор Джабаров: Украину должен возглавить тот, кого мы ещё не знаем
11 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/alzay

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что на смену нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому должен прийти человек, неизвестный широкой общественности.
Он пояснил, что нынешние политические фигуры Украины, которые в теории могут претендовать на роль президента страны, являются отработанными и мало чем отличаются от Зеленского.

«Считаю, что народ должен избрать новую фигуру, которая стремится помочь мирным гражданам, которого мы ещё не знаем. Но чтобы это произошло, для начала Украину нужно избавить от её деятелей и закончить СВО. Новая кандидатура должна прекратить делать из Украины антироссийский проект, сделать её нейтральным и дружественно настроенным к нам государством», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Джабаров.

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