США в ближайшее время анонсируют новый пакет военной помощи Украине

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США планируют до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга Белого дома.
Напомним, что Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине.
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Анастасия Чинкова