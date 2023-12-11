США в ближайшее время анонсируют новый пакет военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и выступил в военной академии в Вашингтоне. Он высказал критику в адрес Конгресса за промедление с предоставлением финансовой помощи Киеву и в очередной раз попросил оружие, пишет РИА Новости.