Корабли Северного флота проводят учения в Атлантике

Фото: istockphoto/3DSculptor
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и корабли сопровождения проводят военные учения в Атлантике. В ходе манёвров отрабатывается применение высокоточного ракетного оружия.
Как указано в сообщении министерства обороны РФ, что экипажи фрегата и субмарины, выполняющие задачи дальнего похода, будут отрабатывать применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника. Отмечается, что учебные цели располагаются на расстоянии свыше 600 километров.
После завершения учений корабли отправятся на Кубу. В министерстве иностранных дел островного государства сообщили, что ожидают прихода группы судов Военно-морского флота РФ в порт Гаваны 12 июня.
Читайте также:
Отряд кораблей Военно-морского флота России зайдёт на Кубу 12 июня
Корабли Тихоокеанского флота отправились на учения по защите пунктов базирования
Корабли ВМФ РФ впервые за полвека зашли в порт Бангладеш
Александр Бойцов