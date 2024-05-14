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Корабли Тихоокеанского флота отправились на учения по защите пунктов базирования

14 мая 2024, 11:31
Фото: iStock/NickolayV

Фото: iStock/NickolayV

Более пятнадцати кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море из Владивостока, чтобы принять участие в межведомственных учениях по защите пунктов базирования и морских коммуникаций. Об этом информирует пресс-служба ТОФ.
Уточняется,что в рамках учений будут отработаны тренировки по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА условного противника. На первом этапе учений экипажи кораблей провели экстренную подготовку к бою, а также применили технику маскировки для отхода от пирсов с применением дымовой завесы.

Далее военные поучаствуют в учебно-боевых стрельбах по целям, которые имитируют малоразмерные надводные и воздушные объекты.



Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины.

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#военные
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#россия
#учения
#флот
Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив с поста губернатора Тульской области
14 мая 2024, 11:08

Фото: сайт Кремля

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Информация следует из указа главы государства Владимира Путина.
Отмечается, что Дюмин отправлен в отставку с должности губернатора Тульской области. При этом помощниками российского лидера переназначены Владимир Мединский, Андрей Фурсенко и другие.

Тем же указом Владимир Путин переназначил состав администрации президента. Уточняется, что ее главой остался Антон Вайно. С поста помощника президента на должность заместителя перешел Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей.

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#политика
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Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций
Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ
14 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия настороженно относится к предложению Евросоюза ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из РФ. Об этом сообщает Politico.
Венгерский представитель сообщил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе. Он добавил, что Венгрия не является сторонником мер, которые могут иметь негативное влияние на газовый рынок Европейского союза.

По данным источников, ряд других государств, среди которых Германия Франция, Италия и Испания, также запросили дополнительную информацию о предлагаемых Еврокомиссией санкциях.

Ранее сообщалось, что Венгрия выступила против введения нового пакета санкций в отношении России, а также против идеи об увеличении объема фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине.

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#россия
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Стала известна цель визита Блинкена на Украину
WSJ: Блинкен обсудит с Зеленским, как помочь Киеву укрепить оборону
14 мая 2024, 10:34

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину станет обсуждение того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Уточняется, что также будет обсуждаться аспект «возращения инициативы» ВСУ на поле боя, которая, по мнению источника, кажется недосягаемой из-за происходящего в Харьковской области. Эта ситуация уже вынудила Киев направить подкрепление в регион.

В материале газеты говорится, что это также может поставить под угрозу другие участки украинского фронта. Примечательно, что в ходе визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Данная поездка госсекретаря США является первой после решения Конгресса о дополнительных средствах для Киева.

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#сша
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#блинкен
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Политолог Денисов: на Западе все меньше верят в лозунги Киева
14 мая 2024, 10:06

Фото: iStock/Silent_GOS

Запад все больше сомневается в победе Украины на фоне неудач ВСУ. Вашингтон держит опасную стратегию в тайне, в Европе же многие боятся эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что перед выборами в Европарламент заявления итальянских политиков о поддержке Украины сменились на дипломатические высказывания. В настоящее время правоконсервативная «Лига» выступает за налаживание диалога с Москвой. Партия «Вперед, Италия» ранее поддерживала киевский режим, однако сейчас она также выступает против вовлечения в конфликт других стран-участниц Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что недавнее одобрение военного пакета помощи Киеву от США указывает на намерения Вашингтона продолжать противостояние. Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов утверждает, что скепсис по отношению к Украине растет не только в Италии. Подобным мнением обладает Венгрия, Словакия, Греция, Кипр, Болгария и Австрия. В этих государствах многие выступают против военной поддержки киевского режима.

По словам политолога, что в Европе настают хорошие времена для оппозиции, однако Брюссель твердо стоит на том, что Европа будет продолжать оказывать помощь Украине.

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Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая
14 мая 2024, 10:06

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидеры России и Китая посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры двух стран.

Помимо этого Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Также сообщается, что глава Российской Федерации встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

По итогам поездки лидеры РФ и КНР планируют подписать ряд двусторонних документов.

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#владимир путин
#китай
#си цзиньпин
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Колокольцев назвал одной из задач МВД борьбу с коррупцией в собственных рядах
Кокольцев: борьба с коррупцией является одной из задач МВД РФ
14 мая 2024, 09:56

Фото: сайт Кремля

Борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, является одной из приоритетных направлений работы Министерства внутренних дел России. Об этом на заседании комитетов Совфеда заявил кандидат на пост главы ведомства Владимир Колокольцев.
Он прибыл в Совфед для проведения консультаций по предложенным президентом Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Говоря о первостепенных задачах МВД РФ, Колокольцев перечислил сохранение бюджетных средств, борьбу с коррупцией как в собственных рядах, так и среди чиновничества в целом, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений.

Он подчеркнул, что полностью побороться с коррупцией ведомство не может, однако уже сейчас есть положительные результаты работы в этом направлении.

Колокольцев добавил, что 75% преступлений, связанных с коррупцией, выявляются полицией. За последний год выявляемость выросла на 3%, за счёт того, что «активнее стали работать».

В заключение кандидат на пост главы МВД добавил, что факты получения взяток выросли на 15%. Ущерб в размере 50 миллиардов рублей, нанесённый коррупционерами, практически полностью выплачен.

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#россия
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Захарова указала на ложь премьера Великобритании
Захарова назвала ложь британского премьера Сунака о ядерной эскалации отчаянной
14 мая 2024, 09:09

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что ложь британского премьера Риши Сунака о «ядерной эскалации» и поставках газа является отчаянной.
Напомним, ранее Сунак, во время своего выступления в аналитическом центре Policy Exchange, заявил, что мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо. Он также рассказал о «безрассудстве Путина», которое якобы приблизило мир к ядерной эскалации.

Захарова отметила, что ей жаль британского премьера из-за таких отчаянных слов. Она также выразила мнение, что заявления Сунака могут быть простой глупостью.

Затрагивая тему «опасной ядерной эскалации», официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно киевский режим обстреливает Запорожскую АЭС. Захарова заключила, что РФ не прекращала поставки газа, что является неопровержимым фактом.

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#захарова
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Конгресс США потребовал от Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе
Конгресс США намерен получить от Остина доклад о ядерном взрыве в космосе
14 мая 2024, 08:12

Фото: iStock/coffeekai

Нижняя палата конгресса США предложила главе Пентагона Ллойду Остину не позднее 28 февраля следующего года отчитаться о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В проекте оборонного бюджета США на будущий финансовый год говорится, что профильный комитет палаты представителей обеспокоен из-за недавней информации о новом российском оружии. Отмечается, что данное оружие якобы будет размещено в космосе и с помощью ядерного взрыва сможет ликвидировать орбитальные спутники США.

Примечательно, что российская сторона отрицает такую возможность.

Ранее сообщалось, что власти РФ «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе.

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#сша
#оружие
#космос
#россия
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В России решили усилить контроль за выездом из страны одной категории россиян
«Известия»: контроль за выездом из страны россиян с допуском к гостайне усилят
14 мая 2024, 08:03

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

В РФ захотели повысить контроль за выездом за границу одной категории россиян. Об этом пишет газета «Известия».
Сообщается, что в ближайшее время законопроект будет внесен в ГД депутатами фракции «Единая Россия».

Отмечается, что речь идет о работниках предприятий с допуском к гостайне и госслужащих. Работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, которые имеют доступ к секретным данным. Кроме того, если работник не получил разрешение на выезд, но покинул пределы РФ, это будет легко проверить.

Ранее КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина Российской Федерации. Отмечается, что проект не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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