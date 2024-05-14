Корабли Тихоокеанского флота отправились на учения по защите пунктов базирования

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Более пятнадцати кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море из Владивостока, чтобы принять участие в межведомственных учениях по защите пунктов базирования и морских коммуникаций. Об этом информирует пресс-служба ТОФ.
Уточняется,что в рамках учений будут отработаны тренировки по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА условного противника. На первом этапе учений экипажи кораблей провели экстренную подготовку к бою, а также применили технику маскировки для отхода от пирсов с применением дымовой завесы.
Далее военные поучаствуют в учебно-боевых стрельбах по целям, которые имитируют малоразмерные надводные и воздушные объекты.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины.
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Далее военные поучаствуют в учебно-боевых стрельбах по целям, которые имитируют малоразмерные надводные и воздушные объекты.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины.
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Екатерина Коршунова