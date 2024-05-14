ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Лебедев отметил, что повреждения получили склады и пункты временной дислокации, где осуществляется перераспределение подразделений украинской армии. Примечательно, что на военном аэродроме в Умани разгружаются не только тяжелые борты, но и «переделанные под ракеты НАТО самолеты Су-27».
По словам подпольщика, в результате удара в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш» был зафиксирован «очень мощный» взрыв.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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По словам подпольщика, в результате удара в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш» был зафиксирован «очень мощный» взрыв.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова