КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра

Фото: сайт Госдумы
Фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил руководитель партии Геннадий Зюганов по итогам встречи членов фракции с кандидатом на пост председателя правительства в Госдуме.
Также Зюганов добавил, что депутаты подготовили свои предложения, которые направили Михаилу Мишустину.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Михаилом Мишустиным заявил, что в Госдуме должны высоко оценить представленные и.о. премьер-министра результаты работы ранее возглавляемого им правительства и поддержать его кандидатуру на пост председателя кабмина.
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