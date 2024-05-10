В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером

Фото: Официальный сайт Кремля
Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение депутатов проект постановления об утверждении Михаила Мишустина председателем правительства, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Государственной думы.
Михаил Мишустин вступил в должность председателя правительства Российской Федерации 16 января 2020 года, его предшественником является нынешний зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
7 мая 2024 года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. Вместе с его инаугурацией правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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7 мая 2024 года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. Вместе с его инаугурацией правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
«Рассмотрев представленную президентом Российской Федерации кандидатуру, Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — сообщается в тексте документа, опубликованного в базе Госдумы.
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Евгения Парфентьева