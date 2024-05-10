Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале.
«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», — написал Володин.Михаил Мишустин занимал должность главы правительства 4 года 3 месяца и 21 день — с января 2020 года. На посту премьер-министра он, будучи директором ФНС, сменил ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
Мишустин — один из трех председателей правительства в современной истории России, дольше всех исполнявший обязанности непрерывно — после Медведева, занимавшего пост 7 лет, 8 месяцев, 8 дней в 2012-2020 годах, и Виктора Черномырдина, который возглавлял правительство 5 лет, 3 месяца и 9 дней в 1992-1998 годах.
До этого Путин заявил, что правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак