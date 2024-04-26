Кремль отреагировал на информацию об элитной недвижимости арестованного Иванова

Фото: сайт Кремля
В Кремле не видели сообщений о том, что у арестованного по факту получения взятки в особо крупном размере бывшем заместителе министра обороны Тимура Ивановка есть особняк на Рублевке. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счёт», — заявил спикер Кремля.
Он также призвал доверять только официальным источникам информации и добавил, что следствие по делу продолжается.
Прежде в СМИ появилась информация о том, что Иванов до своего ареста проживал в элитном особняке на Рублёвке, площадь которого составляет порядка 1 тысячи квадратных метров.
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Анастасия Хохлова