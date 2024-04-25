В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов

Фото: сайт Кремля
Контракты, выполнение которых курировал арестованный замминистра обороны РФ Тимур Иванов, продолжат исполняться. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о риске возникновения задержек в работе на период следствия, Песков заявил, что все уже начатые контракты будут продолжаться. При этом пресс-секретарь Путина добавил, что не знает всех деталей дальнейшей судьбы контрактов Иванова.
Напомним, что 23 апреля замминистра обороны Иванова задержали по делу о взяточничестве. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его и заключил под стражу на два месяца. В настоящее время он находится в столичном СИЗО «Лефортово».
Также стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности после его задержания.
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Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Напомним, что 23 апреля замминистра обороны Иванова задержали по делу о взяточничестве. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его и заключил под стражу на два месяца. В настоящее время он находится в столичном СИЗО «Лефортово».
Также стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности после его задержания.
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Анастасия Чинкова