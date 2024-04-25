Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Арестованный бывший замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке за 1 миллиард рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации источника, этот дом фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова. Особняк расположен в элитном клубном посёлке «Раздоры-2» на Рублёво-Успенском шоссе.
В особняке Иванова есть три этажа, 4 спальные комнаты, 5 туалетных комнат, 3 гостиные, камин, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и открытая веранда с зоной отдыха. Отделка дома выполнена из дорогих материалов.
На участке, площадь которого составляет 34 сотки, также есть гостевой дом с общей площадью 445 квадратных метров. Стоимость такого участка, по информации экспертов, составляет 1 миллиард рублей.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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В особняке Иванова есть три этажа, 4 спальные комнаты, 5 туалетных комнат, 3 гостиные, камин, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и открытая веранда с зоной отдыха. Отделка дома выполнена из дорогих материалов.
На участке, площадь которого составляет 34 сотки, также есть гостевой дом с общей площадью 445 квадратных метров. Стоимость такого участка, по информации экспертов, составляет 1 миллиард рублей.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Екатерина Коршунова