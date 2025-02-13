«Криптовалютный король» и учитель-контрабандист: кто такие Александр Винник и Марк Фогель, за что их задержали в России и США

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Александр Винник и Марк Фогель стали центральными фигурами обмена между Россией и США, который вызвал международный резонанс. Винник, обвиняемый в отмывании миллиардов долларов, и Фогель, осуждённый в России за контрабанду наркотиков, теперь оказались в центре политических решений двух стран. «Радио 1» расскажет о причинах их задержания, обвинениях и предстоящем обмене.
Александр Винник: Криптовалютный трейдер и его путь к экстрадиции
Александр Винник родился 16 августа 1979 года в Кургане и начал свою карьеру в интернете, участвуя в создании одного из первых российских сайтов о праздниках. В 2011 году он стал одним из основателей криптовалютной биржи ВТС-Е, где оказывал консультационные услуги. Однако рост популярности биржи привел к проблемам: в 2016 году ее заблокировали, а Винник оказался в центре крупных международных расследований.
В 2017 году он был арестован в Греции по запросу США, где ему предъявили обвинения в кибермошенничестве, похищении личных данных, взломе японской биржи Mt.Gox, участии в наркотрафике и других преступлениях.
Кроме того, Россия выдвигала против Винника обвинения в мошенничестве и хищениях. Франция, в свою очередь, обвинила его в отмывании денег и вымогательстве через вирус Locky, который он распространял.
Впоследствии Винник оказался в тюрьмах Франции и США, где он пытался добиться экстрадиции в Россию.
В России Винника обвинили в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. и арестовали в 2018 году. В 2020 году его перевели во Францию, где приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафу в €100 тыс. В 2022 году Винника перевели в США, где он оказался в тюрьме Сан-Франциско, а его адвокат запросил помощь МИД России в обмене.
Фото: istockphoto / Dragos Condrea
После длительного судебного разбирательства в 2024 году Винник признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой: ему грозило до 200 лет лишения свободы.
Однако в 2025 году стало известно, что Винник может быть освобожден в обмен на американского гражданина Марка Фогеля, осужденного в России. Прекращение его уголовного дела стало шагом в реализации этой сделки, при этом работа по защите Винника продолжалась.
«Господин Винник продолжает находиться в США, и наша работа по его защите не прекращается. Мы прилагаем все возможные усилия в рамках правового поля, чтобы добиться наилучшего результата», – сказал адвокат Винника Аркадий Бух.
Марк Фогель: преподаватель и наркокурьер
Марк Фогель родился в Пенсильвании и работал преподавателем в Англо-американской школе в Москве. В 2021 году, когда он прибыл в Россию с супругой, его задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками, спрятанными в его багаже.
Несмотря на утверждения Фогеля, что наркотики были назначены врачом для лечения, следствие посчитало, что он использовал свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков с целью распространения в России.
В 2022 году Химкинский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Фогель признал свою вину и не стал оспаривать обвинения. Однако в 2024 году американские власти начали активно работать над его освобождением, признав его задержание неправомерным.
Обмен Винника и Фогеля: политическая сделка
11 февраля 2025 года Марк Фогель был освобожден из российского заключения в результате обмена с Александром Винником. Договоренность об обмене была достигнута в рамках дипломатических усилий, и этот шаг стал знаковым жестом доброй воли со стороны России. Обмен произошел в контексте напряженной политической ситуации и стал частью более широкого процесса восстановления отношений между двумя странами.
После своего освобождения Фогель выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за проявленное великодушие и помилование.
«Мы ценим то, что сделал президент Путин», — заявил Трамп.
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