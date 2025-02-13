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«Криптовалютный король» и учитель-контрабандист: кто такие Александр Винник и Марк Фогель, за что их задержали в России и США

Фото: istockphoto / Yingko

Фото: istockphoto / Yingko

Александр Винник и Марк Фогель стали центральными фигурами обмена между Россией и США, который вызвал международный резонанс. Винник, обвиняемый в отмывании миллиардов долларов, и Фогель, осуждённый в России за контрабанду наркотиков, теперь оказались в центре политических решений двух стран. «Радио 1» расскажет о причинах их задержания, обвинениях и предстоящем обмене.

Александр Винник: Криптовалютный трейдер и его путь к экстрадиции


Александр Винник родился 16 августа 1979 года в Кургане и начал свою карьеру в интернете, участвуя в создании одного из первых российских сайтов о праздниках. В 2011 году он стал одним из основателей криптовалютной биржи ВТС-Е, где оказывал консультационные услуги. Однако рост популярности биржи привел к проблемам: в 2016 году ее заблокировали, а Винник оказался в центре крупных международных расследований.



В 2017 году он был арестован в Греции по запросу США, где ему предъявили обвинения в кибермошенничестве, похищении личных данных, взломе японской биржи Mt.Gox, участии в наркотрафике и других преступлениях.

Кроме того, Россия выдвигала против Винника обвинения в мошенничестве и хищениях. Франция, в свою очередь, обвинила его в отмывании денег и вымогательстве через вирус Locky, который он распространял.

Впоследствии Винник оказался в тюрьмах Франции и США, где он пытался добиться экстрадиции в Россию.

В России Винника обвинили в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. и арестовали в 2018 году. В 2020 году его перевели во Францию, где приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафу в €100 тыс. В 2022 году Винника перевели в США, где он оказался в тюрьме Сан-Франциско, а его адвокат запросил помощь МИД России в обмене.

Фото: istockphoto / Dragos Condrea

После длительного судебного разбирательства в 2024 году Винник признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой: ему грозило до 200 лет лишения свободы.

Однако в 2025 году стало известно, что Винник может быть освобожден в обмен на американского гражданина Марка Фогеля, осужденного в России. Прекращение его уголовного дела стало шагом в реализации этой сделки, при этом работа по защите Винника продолжалась.

«Господин Винник продолжает находиться в США, и наша работа по его защите не прекращается. Мы прилагаем все возможные усилия в рамках правового поля, чтобы добиться наилучшего результата», – сказал адвокат Винника Аркадий Бух.

Марк Фогель: преподаватель и наркокурьер


Марк Фогель родился в Пенсильвании и работал преподавателем в Англо-американской школе в Москве. В 2021 году, когда он прибыл в Россию с супругой, его задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками, спрятанными в его багаже.

Несмотря на утверждения Фогеля, что наркотики были назначены врачом для лечения, следствие посчитало, что он использовал свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков с целью распространения в России.

В 2022 году Химкинский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Фогель признал свою вину и не стал оспаривать обвинения. Однако в 2024 году американские власти начали активно работать над его освобождением, признав его задержание неправомерным.

Обмен Винника и Фогеля: политическая сделка


11 февраля 2025 года Марк Фогель был освобожден из российского заключения в результате обмена с Александром Винником. Договоренность об обмене была достигнута в рамках дипломатических усилий, и этот шаг стал знаковым жестом доброй воли со стороны России. Обмен произошел в контексте напряженной политической ситуации и стал частью более широкого процесса восстановления отношений между двумя странами.

После своего освобождения Фогель выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за проявленное великодушие и помилование.

«Мы ценим то, что сделал президент Путин», — заявил Трамп.

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«Пути расходятся»: В Европе считают важным совсем не то, о чём говорят в США
Главы МИД ФРГ и ряда стран ЕС высказались за территориальную целостность Украины
13 февраля 2025, 14:55

Фото: istockphoto/Photoboyko

Украина должна сохранить свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявили главы министерств иностранных дел ФРГ, Польши, Италии, Франции, Великобритании и Испании а также представители Еврокомиссии и Европейской дипломатической службы.
Совместное заявление указанных персон и политиков опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Германии. Дипломаты сочли необходимым составить и подписать такой документ после выступления нового главы Пентагона Пита Хегсета. Тот ранее заявил, что Вашингтон не рассматривает членство Украины в НАТО как часть и атрибут возможного соглашения по мирному урегулированию конфликта. Кроме того, по его словам, планы Киева по возвращению к границам 2014 года являются нереалистичными.

Европейские парламентарии, политики и дипломаты в ответ указали, что готовы усилить поддержку Украины. Участники совещания в формате Weimar , на котором присутствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, также заявили, что будут помогать Киеву вплоть до заключения справедливого и прочного мира, который гарантирует соблюдение интересов как республике на востоке континента, так и всей остальной Европы. Главы МИД европейских стран намерены обсудить эти вопросы со своими американскими коллегами.

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Белый дом снова открывается для экскурсий, объявила Мелания Трамп
13 февраля 2025, 10:08

Фото: iStock/Vacclav

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания объявила, что Белый дом снова открывается для экскурсий. Об этом пишет американская газета The Hill, ссылаясь на документ, опубликованный офисом первой леди.
«Мы с президентом рады вновь открыть Белый дом для тех, кто интересуется удивительной историей этого культового и прекрасного здания», – отметила Мелания Трамп.
Публичные экскурсии стартуют 25 февраля.

Жена американского президента добавила, что в Белом доме можно узнать обо всех главах государства, первых семьях, которые здесь жили, а также о богатой истории США.

Трамп назвала возобновление экскурсий традицией, которая с гордостью продолжается для сотен тысяч туристов, которые приезжают в Вашингтон ежегодно.

Отмечается, что самостоятельные экскурсии будут проводиться в порядке живой очереди. Их необходимо бронировать за три месяца через членов Конгресса.

В октябре прошлого года бывшая первая леди Джилл Байден объявила, что экскурсии по Белому дому будут модернизированы – появятся цифровые экспонаты, расширятся маршруты и откроется доступ в помещения, ранее закрытые для посетителей.

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Стало известно потенциальное место встречи Дональда Трампа и Владимира Путина
CBS News: Трамп планирует организовать встречу с Путиным в Саудовской Аравии
13 февраля 2025, 00:18

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Президент США Дональд Трамп планирует организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщает CBS News.
Напомним, что в среду 12 февраля лидеры государств провели телефонный разговор, на котором договорились начать немедленную работу по урегулированию украинского конфликта. После этого Трамп связался с Владимиром Зеленским, который также заявил о своей готовности перейти к переговорам. Соответствующие поручение украинский лидер уже дал своей команде.

На фоне этого, акции российский компаний показали значительный рост. По данным Мосбиржи, впервые с 9 июля индекс поднялся выше 3100.

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Трамп заявил о длинном телефонном разговоре с Путиным
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#россия
#сша
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Акции российских компании возросли после телефонного разговора Путина и Трампа
13 февраля 2025, 00:04

Фото: iStock/scyther5

Российский рынок акций показал значительный рост после новостей о телефонном разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Соответствующие данные опубликованы на Московской бирже.
Впервые с 9 июля индекс Мосбиржи поднялся выше 3100. При этом теперь один доллар стал стоить 93 рубля.

Напомним, что в среду президенты США и России провели телефонный разговор, на котором были достигнуты договоренности о старте подготовки к переговорному процессу по украинскому конфликту. К тому же в офисе Владимира Зеленского сообщили о последующем диалоге между главой киевского режима и Дональдом Трампом. Стороны также подтвердили свою готовность к переговорам.

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#сша
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Состоялись первые телефонные переговоры Путина с президентом переходного периода Сирии
Путин впервые поговорил с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа
12 февраля 2025, 17:43

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Первые телефонные переговоры состоялись между президентом России Владимиром Путиным и президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения», — сказано в сообщении.
Путин подчеркнул, что российская сторона готова оказать содействие в плане улучшения социально-экономической обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР). Российский лидер пожелал аш-Шараа успешно решить задачи, которые стоят перед руководством САР.

В ноябре прошлого года сирийская оппозиция начала наступление на республиканскую армию. Башар Асад, будучи на тот момент президентом, покинул страну.

Ранее стало известно, какое соглашение аннулировала новая администрация Сирии.

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#россия
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