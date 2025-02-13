Стало известно потенциальное место встречи Дональда Трампа и Владимира Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Президент США Дональд Трамп планирует организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщает CBS News.
Напомним, что в среду 12 февраля лидеры государств провели телефонный разговор, на котором договорились начать немедленную работу по урегулированию украинского конфликта. После этого Трамп связался с Владимиром Зеленским, который также заявил о своей готовности перейти к переговорам. Соответствующие поручение украинский лидер уже дал своей команде.
На фоне этого, акции российский компаний показали значительный рост. По данным Мосбиржи, впервые с 9 июля индекс поднялся выше 3100.
Читайте также:
В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа
В ООН прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Трамп заявил о длинном телефонном разговоре с Путиным
Иван Мусатов